Netflix deelt trailer en releasedatum 'Happy Ending'

Netflix onthult de officiŽle trailer en releasedatum van 'Happy Ending', een zowel komisch als kwetsbaar verhaal over een koppel waarvan de relatie op de proef wordt gesteld na een trio.

De film beschikt over een getalenteerde cast bestaande uit Gaite Jansen, Martijn Lakemeier, Joy Delima, Claire Bender, Sinem Kavus en Sidar Toksöz. 'Happy Ending' is het winnende script van regisseur Joosje Duk, ingezonden voor de Netflix New Voices wedstrijd in 2021. 'Happy Ending' is geproduceerd door Topkapi Films en is vanaf 1 september 2023 wereldwijd beschikbaar op Netflix.

Over 'Happy Ending'

Luna (Gaite Jansen) en Mink (Martijn Lakemeier) zijn een gelukkig koppel dat hun eenjarig samenzijn viert. Mink weet niet dat Luna al sinds het begin van hun relatie haar orgasmes faket, en Luna heeft dit nu al zo lang verzwegen dat ze er niet meer bij hem over durft te beginnen. Wanneer haar beste vriendinnen Luna aansporen om eens nieuwe dingen in de slaapkamer uit te proberen met Mink, stelt Luna een spannend idee aan hem voor: een trio. De daaropvolgende avond met de avontuurlijke Eve (Joy Delima) zet het leven van Luna op haar kop.

Cast: Gaite Jansen, Martijn Lakemeier, Joy Delima, Claire Bender, Sinem

Kavus, Sidar Toksöz

Regisseur & Scenario: Joosje Duk

Productie: Topkapi Films

Producenten: Max de Wolf, Frans van Gestel, Laurette Schillings en Arnold

Heslenfeld

'Happy Ending' is vanaf 1 september wereldwijd te zien op Netflix.