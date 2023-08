Netflix deelt teaser trailer van 'Rebel Moon'

Netflix gaf tijdens Gamescon de teaser trailer vrij van 'Rebel Moon'. 'Rebel Moon' is een sciencefictionfilm van Zack Snyder ('300', 'Zack Snyder's Justice League') die uit twee delen bestaat.

Deel 1: 'A Child Of Fire' wordt uitgebracht op 22 december. Deel 2: 'The Scargiver' komt volgend jaar uit op 19 april.

Over 'Rebel Moon'

Wanneer een vreedzame kolonie aan de rand van een sterrenstelsel bedreigd wordt door een machtig en gewelddadig leger, wordt Kora (Sofia Boutella), een mysterieuze vreemdeling die onder de dorpsbewoners leeft, hun laatste hoop op overleving. Haar missie is om getrainde strijders te vinden die met haar meevechten tegen de Mother World. Kora verzamelt een kleine groep strijders - bestaande uit buitenstaanders, opstandelingen, boeren en oorlogsslachtoffers - die één gemeenschappelijk doel hebben: bevrijding en wraak. Terwijl een dreigende schaduw neerdaalt op een ogenschijnlijk onbeduidende maan, wordt er een strijd gevoerd over het lot van een sterrenstelsel. Ondertussen vormt er langzaam een nieuwe groep helden.

Regisseur: Zack Snyder

Schrijvers: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten

Producers: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

Uitvoerende producers: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

Cast: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam en Anthony Hopkins als de stem van 'Jimmy'. Maar ook Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi en Corey Stoll.

'Rebel Moon' deel 1 is vanaf 22 december wereldwijd te zien op Netflix, deel 2 vanaf 19 april 2024.