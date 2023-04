Netflix deelt teaser trailer en release datum van 'The Witcher' seizoen 3

Netflix geeft de teaser trailer en eerste beelden vrij van het nieuwe seizoen van 'The Witcher'. Dit is het derde en tevens laatste seizoen van acteur Henry Cavill als Geralt of Rivia. Het seizoen bestaat uit twee delen.

Volume 1 bevat 5 afleveringen en wordt uitgebracht op 29 juni. Volume 2 bestaat uit afleveringen 6-8 en komt uit op 27 juli.

Over 'The Witcher' seizoen 3

Terwijl de vorsten, magiërs en beesten van het continent met elkaar strijden om Ciri te vangen, duikt Geralt met haar onder, vastbesloten om zijn pas herenigde familie te beschermen tegen degenen die hen dreigen te vernietigen. Yennefer krijgt de verantwoordelijkheid om Ciri te helpen met het beheersen van haar magische krachten. Dit leidt ze naar het beschermde fort van Aretuza, waar ze hopen meer te ontdekken over de ware aard van Ciri’s magie. In plaats daarvan ontdekken ze dat ze beland zijn in een slagveld van politieke corruptie, duistere magie en verraad. Ze moeten terugvechten, alles op het spel zetten - of het risico lopen elkaar voor altijd te verliezen.

Showrunner & uitvoerend producent: Lauren Schmidt Hissrich

Regisseurs: Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere, Bola Ogun

Schrijvers: Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin, Troy Dangerfield, Rae Benjamin, Matthew D'Ambrosio, Troy Dangerfield, Javier Grillo-Marxuach, Haily Hall, Clare Higgins, Tania Lotia en Mike Ostrowski

Uitvoerend producenten: Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski and Jarek Sawko), Hivemind Content (Jason Brown en Sean Daniel)

Producenten: Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov, Sasha Harris

Cast: Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michanlina Olszanka (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) en Meng’er Zhang (Milva)

Afleveringen: 8

Opnames: Longcross Film Studios en verschillende locaties in England, Wales, Kroatie, Slovenië, Italië & Marokko

