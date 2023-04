Neem plaats op de eerste rij bij Michelle Obama en Oprah Winfrey

Netflix geeft de trailer vrij van 'The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey'. De nieuwe Netflix Special is vanaf 25 april wereldwijd te zien.

Op de laatste bestemming van de tournee voor haar bestseller ‘The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times’ voerde Michelle Obama een uitgebreid gesprek met haar goede vriendin Oprah Winfrey. De voormalige First Lady deelt persoonlijke verhalen over haar jeugd en haar tijd in het Witte Huis, biedt waardevolle inzichten over zelfvertrouwen, angsten en ouder worden en geeft praktisch advies voor het leven in de moderne tijd, zoals de waarde van een keukentafel vol vrienden.

Obama en Winfrey behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder de menopauze, sociale kwesties en liefde. Ze hebben een openhartig, bij wijlen aangrijpend, soms komisch, maar altijd oprecht gesprek over de uitdagende tijd waarin we leven.

'The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey' is een Netflix Special in samenwerking met Higher Ground Productions en Jesse Collins Entertainment.

'The Light we Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey' is vanaf 25 april wereldwijd te zien op Netflix.