National Geographic's 'Europe From Above' opent dit najaar nieuw seizoen met 'Benelux from Above'

Deze reeks spectaculaire luchtreizen onthult de meest opmerkelijke regio's van Europa zoals ze nog nooit eerder te zien waren. Van recordbrekende bouwprojecten in de Benelux tot een glinsterende mediterrane kerst in Malta en een reddingsproject voor papegaaiduikers in Scandinavië.

Dit seizoen 'Europe from Above' laat wederom tradities, innovaties en technische doorbraken zien binnen Europe. Dit keer voor het eerst per aflevering gericht op Europese gebieden in plaats van Europese landen.

National Geographic gaat weer de lucht in om nog meer spectaculaire beelden van het Europese continent te delen. Dit keer richt de serie zich op Europese gebieden - te beginnen met een adembenemende reis door de Benelux - in de populaire documentaireserie 'Europe from Above'.

Deze nieuwe en exclusieve zesdelige serie biedt naast de Benelux een spectaculair uitzicht op de mooiste culturele en geografische bezienswaardigheden rondom de Mediterraanse Zee, de Spaanse Eilanden, de Britse Eilanden, De Alpen en Scandinavië. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde drone-technologie om kijkers mee te nemen op een verbluffende visuele reis door deze Europese gebieden. Het materiaal is gedurende een jaar gefilmd waardoor je de verschillende locaties in alle seizoenen terug ziet. De adembenemende luchtbeelden geven een uniek inzicht in hoe traditie, techniek en natuurwonderen het continent Europa hebben gevormd.

Dit seizoen van 'Europe from Above' trapt natuurlijk af met 'de Benelux'. Deze luchtreis over de regio's België, Nederland en Luxemburg, onthult onder andere de grootste stormkering ter wereld; de wereldberoemde Deltawerken. Daarnaast maken we kennis met één van de grootste havens van Europa en vliegen we over een betoverend bloementapijt. Gedurende de aflevering komen er nog veel meer bijzondere plekken binnen de Benelux aan bod waardoor het zowel voor buitenlanders als voor mensen binnen de Benelux een indrukwekkende en fascinerende aflevering is geworden.

In de aflevering rondom de Mediterraanse Zee zien we iconische parasols, de meest eenzame vuurtoren van Kroatië en kerstvieringen op het strand van Malta. De aflevering over de Spaanse eilanden neemt ons mee in een vogelvlucht over de prachtige Canarische en Balearische eilanden en toont ons verbazingwekkende zoogdieren. De Britse eilanden daarentegen tonen een bijzonder recyclingbedrijf voor booreilanden en een dramatisch Vikingvuurfestival.

De aflevering rondom de Alpen onthullen een technische hoogstandje van zonnepanelen, een heteluchtballonfestival en een vlucht langs de noordelijke kale Ibis. Tot slot is er uiteraard nog een aflevering over het hoge noorden, Scandinavië. Deze luchtreis laat ons kennis maken met de langste ononderbroken trap ter wereld, een feestelijke kajakparade en een speciale actie voor het behoud van de Atlantische Papegaaiduiker.

Het vijfde seizoen van 'Europe from Above' belooft met deze zes indrukwekkende afleveringen weer een visueel oogstrelend overzicht van het diverse continent waar wij allen toe behoren.

Het nieuwe seizoen van 'Europe from Above' is vanaf 17 september om 21.30 uur wekelijks te zien op National Geographic.