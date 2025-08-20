Deze titels kan je zien op VTM 2 en VTM GO
Ontdek hier het najaar van VTM
BV's en hun partners gaan logeren in 'Maison Verhulst'

National Geographic lanceert trailer van 'Top Guns: The Next Generation'

woensdag 20 augustus 2025
Foto: © National Geographic 2025

Deze gloednieuwe zesdelige National Geographic serie van Rex, een label van Zinc Media, toont de laatste, meest veeleisende training voor de volgende generatie gevechtspiloten in de Amerikaanse marine, waarbij elke vlucht beslissend kan zijn.

Het ultieme examen op het gebied van precisie, druk en doorzettingsvermogen. In de nieuwe zesdelige docuserie 'Top Guns: The Next Generation' van National Geographic volgen camera’s een klas van leerling‑piloten uit de Amerikaanse Marine en de Marine Corps terwijl ze beginnen aan de laatste en meest meedogenloze fase van de elite training voor strike-fighter piloten. Zes maanden vol levensgevaarlijke Lucht maneuvers, fysieke uitputting en emotionele beproevingen, alleen de allerbeste krijgen de kans om te vliegen in de meest gewilde gevechtsvliegtuigen. 


Deze serie biedt meer dan alleen cockpitbeelden: ambitieuze jonge piloten worden zowel in de lucht als buiten het vliegveld gevolgd, waarbij we een kijkje krijgen in de intieme momenten met familie en vrienden en onthullingen over hun persoonlijke inzet, offers en drijfveren. Dankzij unieke toegang dompelt de serie kijkers onder in een wereld van hoge druk en torenhoge verwachtingen, waar dromen, zoals het verdienen van gouden vleugels, botsen met de harde realiteit van uitputtende training. Van bommenwerp drills en gevechten op korte afstand tot zenuwslopende landingen op vliegdekschepen: elke aflevering toont de intense eisen van een programma dat hun vaardigheden, uithoudingsvermogen en vastberadenheid op de proef stelt.

Emotionele betrokkenheid vormde de ziel van het verhaal, maar in de lucht bereikt de spanning zijn hoogtepunt. Met in‑cockpit camera’s biedt de serie een adembenemend front-row perspectief op momenten van precisie, paniek en triomf. De luchtbeelden zijn cinematografisch en hartslagverhogend, gefilmd door creatieve makers die eerder werkten aan de kaskraker 'Top Gun: Maverick'.


'Top Guns: The Next Generation' gaat op 16 september om 21.30 uur in première op National Geographic.


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
Meer artikels over National Geographic Channel

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (NL)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Het Huis' - Wesley Sonck (VRT 1)

Eric Goens ontvangt Wesley Sonck. De 46-jarige voetbalanalist en ex-profvoetballer speelt voor het eerst zonder verdediging en vertelt openhartig over zijn turbulente jeugd, de moeilijke relatie met zijn ouders en zijn rijkgevulde voetbalcarrière.

'Het Huis', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:00
    Klem
    06:00
    Zig & Sharko
  • 22:05
    Decision to Leave
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:55
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 22:25
    Telefacts Zomer
    05:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    UEFA Champions League
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:30
    Schindler's List
  • 22:20
    Lionheart
    07:00
    Willy
  • 22:25
    Suits
    02:15
    The X-Files
  • 22:30
    Walker, Texas Ranger
    06:00
    Joe
  • 22:50
    Alex Agnew - Wake Me Up When It's Over
  • 23:00
    East New York
    02:40
    Neighbours: A New Chapter
  • 22:20
    SurrealEstate
    02:15
    Geen uitzending
  • 22:25
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    02:50
    Love It or List It
  • 22:15
    Cold Case
    05:00
    Geen uitzending
  • 23:04
    Z-Rise Beyond Limits
    04:28
    Herhalingslus
  • 23:06
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 23:00
    Lekker Messy
    02:50
    De Zomertafel
  • 22:55
    Midsomer Murders
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 22:15
    Station 19
    02:30
    First Dates Australia
  • 22:25
    Goedenavond Nederland
    02:00
    EenVandaag
  • 22:10
    Mr Bates vs The Post Office
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:55
    Een huis vol
    02:00
    All Inclusive Curaçao