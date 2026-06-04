Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': aantal ernstig belaste jonge mantelzorgers is verdubbeld
Het aantal jonge mantelzorgers dat zwaar belast is, is de afgelopen tien jaar verdubbeld, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat dan om mantelzorgers van de tienerleeftijd tot begin dertig.
Eén op de vier jongeren in Nederland tussen de 18 en 34 jaar is mantelzorger. Daarvan staan er 120.000 zwaar onder druk door het mantelzorgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zussen Amber (19) en Lotte (17) die dagelijks voor hun vader zorgen. 'Ik voel me best wel alleen. Het voelt alsof alles om je heen verder gaat en jij in een heel diep dal stilstaat waar je niet uitkomt', vertelt Amber in 'Meldpunt Actueel'.
Mantelzorgen op jonge leeftijd heeft gevolgen voor studie en werk. Dat blijkt uit het verhaal van Viroen (31) die zijn verhaal deelt. Hij zorgde 13,5 jaar intensief voor zijn moeder. Daardoor liep hij bij zijn studies Bedrijfskunde en Gezondheidswetenschappen vertraging op. Daarom pleit Viroen in 'Meldpunt Actueel' voor een regeling: 'Ik vind dat er op scholen, net zoals een topsportregeling, ook een mantelzorgregeling moet komen.' In de uitzending reageert de Minister van Onderwijs Rianne Letschert (D66) op de alarmerende cijfers.
Er is speciale aandacht voor deze jonge mensen in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot en met 7 juni 2026. Het thema van deze week is 'Zie je Mij?'
Elles de Bruin praat in de studio over dit onderwerp met hoogleraar en onderzoeker Alice de Boer van het SCP en met docent-onderzoeker Hinke van der Werf, die onderzoek heeft gedaan naar jonge mantelzorgers.
'Meldpunt Actueel', vrijdag 5 juni om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.
https://www.maxmeldpunt.nl/
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