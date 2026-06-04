Belangrijke mededeling voor de 'Thuis'-fans!
Margriet Hermans (72) overleden na strijd tegen agressieve kanker
De eerste finalist van 'Huis Gemaakt' is bekend

Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': aantal ernstig belaste jonge mantelzorgers is verdubbeld

donderdag 4 juni 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Het aantal jonge mantelzorgers dat zwaar belast is, is de afgelopen tien jaar verdubbeld, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat dan om mantelzorgers van de tienerleeftijd tot begin dertig.

Eén op de vier jongeren in Nederland tussen de 18 en 34 jaar is mantelzorger. Daarvan staan er 120.000 zwaar onder druk door het mantelzorgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zussen Amber (19) en Lotte (17) die dagelijks voor hun vader zorgen. 'Ik voel me best wel alleen. Het voelt alsof alles om je heen verder gaat en jij in een heel diep dal stilstaat waar je niet uitkomt', vertelt Amber in 'Meldpunt Actueel'.


Mantelzorgen op jonge leeftijd heeft gevolgen voor studie en werk. Dat blijkt uit het verhaal van Viroen (31) die zijn verhaal deelt. Hij zorgde 13,5 jaar intensief voor zijn moeder. Daardoor liep hij bij zijn studies Bedrijfskunde en Gezondheidswetenschappen vertraging op. Daarom pleit Viroen in 'Meldpunt Actueel' voor een regeling: 'Ik vind dat er op scholen, net zoals een topsportregeling, ook een mantelzorgregeling moet komen.' In de uitzending reageert de Minister van Onderwijs Rianne Letschert (D66) op de alarmerende cijfers.

Er is speciale aandacht voor deze jonge mensen in de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot en met 7 juni 2026. Het thema van deze week is 'Zie je Mij?'

Elles de Bruin praat in de studio over dit onderwerp met hoogleraar en onderzoeker Alice de Boer van het SCP en met docent-onderzoeker Hinke van der Werf, die onderzoek heeft gedaan naar jonge mantelzorgers.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 5 juni om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Vrijdag 5 juni om 19u50  »
NPO 2
Het aantal jonge mantelzorgers dat zwaar belast is, is de afgelopen tien jaar verdubbeld, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
Ook interessant
Belangrijke mededeling voor de 'Thuis'-fans!
Margriet Hermans (72) overleden na strijd tegen agressieve kanker
De eerste finalist van 'Huis Gemaakt' is bekend

Michael (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Now You See Me 3 (DVD)
DVD
Lili en Marleen - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Topdokters van Morgen' (Play4)

Neurochirurg in opleiding Elle Vermeulen bereidt zich samen met professor Bruneau voor op een delicate ingreep: het afsluiten van twee uitstulpingen aan een hersenslagader. Uroloog in opleiding Pieter De Backer voert een sterilisatie uit en assisteert bij een robotgestuurde prostaatverwijdering.

'Topdokters van Morgen', om 21.15 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:10
    Dagelijkse kost
    12:30
    Blokken
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    13:00
    Lentebeelden
  • 12:15
    Wannabe's
  • 12:25
    Sara
    13:00
    VTM Nieuws
  • 11:40
    Urk!
    12:30
    Project Runway
  • 09:20
    Geen uitzending
    14:50
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:45
    Ultimate Police Interceptors
  • 09:00
    Geen uitzending
    15:45
    Matlock
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    13:05
    Huizenjagers
  • 12:20
    NCIS
    13:10
    CSI: Crime Scene Investigation
  • 11:50
    Highway Thru Hell
    12:40
    Blue Bloods
  • 12:00
    Chateau Meiland: En Route
    12:50
    Botched
  • 11:40
    Murder 360
    12:35
    Killer at the Crime Scene
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 12:22
    De perfecte tuin
    12:55
    De Classics van MENTpopradio
  • 12:05
    Over (h)eerlijke groenten
    12:40
    Peppe's Toscane
  • 12:10
    Hudson & Rex
    13:00
    Sally Lockhart Mysteries
  • 11:55
    Grey's Anatomy
  • 12:15
    Ongehoord Nieuws
    13:00
    NOS Journaal
  • 12:20
    Kook mee met MAX
    12:33
    Socutera
  • 12:20
    Ella, Oscar & Hoo
    12:30
    Pip en Posy