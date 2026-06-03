Hét golfspektakel van Nederland KLM Open op Ziggo Sport

Van donderdag 4 tot en met zondag 7 juni strijken de beste golfers van de DP World Tour neer op The International in Amsterdam voor het KLM Open. Ziggo Sport zendt alle vier de dagen exclusief en live uit vanaf The International, op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport 6.

Eeuwenoude golftraditie, met Ruud Gullit als toernooidirecteur

Het KLM Open behoort tot de oudste golftoernooien van het continent en heeft daarmee een vaste plek op de European Tour. Het toernooi vindt opnieuw plaats op The International in Amsterdam. Ruud Gullit is ook dit jaar weer toernooidirecteur en blijft daarmee het gezicht van het Nederlandse golfevenement.

Joost Luiten op jacht naar derde titel

Voor het Nederlandse publiek is Joost Luiten de naam om in de gaten te houden. Luiten won het KLM Open al twee keer en kan zich dit jaar als drievoudig winnaar bijschrijven op de erelijst. Ook Darius van Driel staat aan de start en vormt een van de andere Nederlandse uithangborden in het deelnemersveld.

Aan de andere kant van de erelijst staat de titelverdediger. Connor Syme schreef vorig jaar het KLM Open op zijn naam en keert dit jaar terug op The International om zijn titel te verdedigen. De Schot treft een sterk veld met DP World Tour-spelers, in een omgeving waar hij vorig jaar liet zien zich uitstekend thuis te voelen.

Ziggo Sport elke dag live vanaf The International

Ziggo Sport zendt alle dagen live uit vanaf locatie. Van donderdag tot en met zaterdag start de uitzending dagelijks om 12.50 uur; op de finaledag op zondag begint de show iets eerder, namelijk om 12.20 uur. De wedstrijden zijn te volgen op Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport 6.

Het commentaar is in handen van Jan Kees van der Velden, Gerard Louter en Inder van Weerelt. Tessa Veldhuis en John van Vliet presenteren vanaf The International, met analyse van Robert-Jan Derksen.