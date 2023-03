National Geographic komt met gloednieuw survivalprogramma: '7 Toughest Days' met Dwayne Fields

Avonturier Dwayne Fields neemt het op tegen de meest epische natuurkrachten in Gabon, Kirgizië en Oman. Hij heeft slechts zeven dagen om zichzelf en zijn camera naar de veiligheid van de beschaving te leiden, waarbij hij de heftige fysieke en psychologische uitdagingen die op zijn pad komen moet zien te overwinnen.

In Gabon gaat hij op zoek naar één van de oudste stammen ter wereld, dwars door woeste junglerivieren en ondoordringbare regenwouden. In Oman doorkruist Dwayne de dorre Omaanse woestijn in een zoektocht naar water en in Kirgizië moet hij de heftige winterperiode zien te overleven, met sneeuwstormen en lawines als constante dreiging.

De drie afleveringen van '7 Toughest Days' worden tijdens het survivalweekend uitgezonden op 25 & 26 maart, vanaf 17.00 uur op National Geographic.

Dwayne Fields

Geboren in Jamaica, kwam Dwayne op 6-jarige leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn tienerjaren waren verwikkeld in een wereld van straatbendes in het centrum van Londen. Na het meemaken van een heftige schietpartij besloot hij zijn leven voorgoed te veranderen en de natuur in te vluchten. Hij begon aan zijn eerste uitdaging in de wildernis: meer dan 400 mijl dwars door de Noordpool lopen, waarna nog vele intense uitdagingen in de natuur volgden. Dwayne heeft het stereotype beeld van wat een jonge zwarte Londenaar zou kunnen bereiken ondermijnd - en hij wil nu vooral ook andere jongeren inspireren om in zijn voetsporen te treden. In '7 Toughest Days' reist hij door 3 totaal verschillende en spectaculaire landschappen, elk met zijn eigen unieke uitdagingen en obstakels.

Kirgizië

Dwayne is in Kirgizië in de winter, waar de temperatuur tot wel min 40 kan zakken en waar wekenlange sneeuwstormen en lawines een constante bedreiging vormen. Hij moet de 5.000 meter hoge toppen van het Tien Shan-gebergte afdalen, nachten in diepe kloven overleven en een uitgestrekte, door de wind geteisterde vallei doorkruisen om uiteindelijk een nomadenkamp te bereiken.

'7 Toughest Days - Kirgizië' wordt op 25 maart om 17.00 uur uitgezonden op National Geographic.

Gabon

Dwayne neemt het op tegen de levensgevaarlijke regenwouden en rivieren van Gabon. Terwijl hij woeste watervallen, slangen en krokodillen ontwijkt, ontmoet hij de Baka-stam. Zij leiden hem naar een ondergronds grottenstelsel dat hem hopelijk zal helpen zijn vertrekpunt te bereiken. Als hij uit de ondoordringbare jungle komt, kan hij meer terrein afleggen op zijn reis, maar de grotten brengen nieuwe en onverwachte gevaren met zich mee.

'7 Toughest Days - Gabon' wordt op 25 maart om 18.00 uur uitgezonden op National Geographic.

Oman

In de Omaanse woestijn heeft Dwayne slechts zeven dagen om de dorre woestijn te doorkruisen in een wanhopige zoektocht naar water. Vanaf de kust trekt hij landinwaarts naar een hoger gelegen gebied. Daar leidt een enorm ondergronds gat hem naar een oase waar hij zich kan opladen voor zijn laatste uitdaging. Een schijnbaar eindeloze zee van zandduinen die zich honderden kilometers uitstrekt. In deze verlaten wildernis moet hij een bedoeïenenstam zien te bereiken, die hem uiteindelijk kan redden.

'7 Toughest Days' - Oman wordt op 26 maart om 18.00 uur uitgezonden op National Geographic.