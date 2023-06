National Geographic komt met een nieuwe serie: 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge'

Avonturier Bear Grylls begint aan een spannend nieuw seizoen van National Geographic's: 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge'. Verschillende bekende gasten gaan dit waanzinnige avontuur aan, om te bewijzen dat ze hebben wat nodig is om te overleven in het wild.

Gasten dit seizoen zijn onder andere Academy Award-genomineerde en BAFTA Award-winnaar Bradley Cooper ('Guardians of the Galaxy', 'A Star Is Born'), ; de internationaal veelgeprezen singer-songwriter Rita Ora; komiek en acteur Russell Brand ('Get Him to the Greek'); Academy Award-genomineerde, BAFTA Award-winnaar en Emmy® Award-winnaar Benedict Cumberbatch ('Doctor Strange', 'The Power of the Dog'); Tony en GRAMMY Award-winnende acteur, rapper, schrijver en producer Daveed Diggs ('The Little Mermaid', 'Blindspotting', 'Hamilton'); GRAMMY®, Emmy en Tony Award®-winnende actrice, zangeres, auteur en producer Cynthia Erivo ('Harriet', 'Genius: Aretha'); Academy Award-winnende acteur Troy Kostur ('CODA', 'The Mandalorian') en de Emmy Award-winnares Tatiana Maslany ('She-Hulk: Attorney At Law', 'Orphan Black').

Bear Grylls is wereldwijd bekend geworden als een van de meest erkende gezichten van survival en outdooravontuur. Zijn reis naar deze faam begon op een klein eiland voor de kust van Groot-Brittannië, waar zijn overleden vader hem leerde klimmen en zeilen. Grylls werd van jongs af aan getraind in vechtsporten en bracht drie jaar door als soldaat bij de Britse Special Forces als onderdeel van het 21e SAS-regiment. Hier perfectioneerde hij veel van de overlevingsvaardigheden waar zijn fans over de hele wereld van genieten, terwijl hij het opnam tegen de heftigste grillen van Moeder Natuur. Ondanks een parachute-ongeluk bij een vrije val in Afrika, waarbij hij zijn rug op drie plaatsen brak en vele maanden in militaire revalidatie moest doorbrengen, werd Grylls een van de jongste klimmers ooit die de top van de Mount Everest bereikte. Bear Grylls heeft dus genoeg levenslessen en overlevingsvaardigheden in huis die hij de beroemde gasten kan bij brengen, zodat ook zij kunnen overleven in het wild.

In dit seizoen van 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' worden de gasten wederom fysiek en mentaal tot het uiterste getest, zoals Bradley Cooper die een nacht aan de rand van een klif hangt, Cynthia Erivo die een ijskoude waterval oversteekt en Troy Kotsur die als eerste dove gast van Bear tegen woeste rivieren vecht. Bear leert elke beroemdheid een aantal belangrijke overlevingsvaardigheden die ze vervolgens zelf onder de knie moeten zien te krijgen tijdens een zeer intensief moment om hun extractie uit de wildernis te verdienen. Angsten worden overwonnen en grenzen worden getest.

Eerdere seizoenen van 'Running Wild with Bear Grylls' worden momenteel gestreamd op Disney+ met gasten als Natalie Portman, Simu Liu, Ashton Kutcher, Florence Pugh, Rob Riggle, Anthony Anderson, Channing Tatum, Brie Larson, Anthony Mackie, Dave Bautista, Cara Delevingne, Bobby Bones, Terry Crews, Rainn Wilson, Keegan-Michael Key en meer.

'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge' is ontwikkeld door Bear Grylls en Delbert Shoopman. De serie wordt geproduceerd door Electus, een Propagate Company, en The Natural Studios. Voor Electus en The Natural Studios is Bear Grylls de uitvoerend producent, samen met Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard T. Owens, Liz Schulze, Rob Buchta en Delbert Shoopman. Voor National Geographic zijn Bengt Anderson, Josh Cole en Sean David Johnson de uitvoerende producenten.

De serie is vanaf zondag 20 augustus, elke week om 19.30 uur bij National Geographic te zien.