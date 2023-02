National Geographic keert terug met 'Kustwacht Caribisch Gebied'

National Geographic start het nieuwe jaar met een gloednieuw seizoen van 'Kustwacht Caribisch Gebied'. Na het internationale succes van 'Kustwacht Caribisch Nederland', keert deze Nederlandse productie terug met een exclusieve kijk achter de schermen van 'Kustwacht Caribisch Gebied' en de Nederlandse Koninklijke Marine, die tevens in het Caribisch Gebied actief is.

Het wordt spannender en realistischer dan ooit met nog meer drugsvangsten, reddingsoperaties en smokkelactiviteiten op camera vastgelegd. Dit seizoen is er naast Curaçao specifieke aandacht voor het eiland Aruba. Maar liefst acht afleveringen lang neemt National Geographic de kijker mee naar de donkere kant van de prachtige Caribische Eilanden, die de meeste van ons enkel kennen als het ultieme vakantieland.

Op de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten volgt National Geographic in 'Kustwacht Caribisch Gebied', een vast team van betrokken professionals die de kijkers meenemen in de meest indrukwekkende en spannende situaties op en rondom het maritiem gebied. De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) en de Nederlandse Koninklijke Marine nemen ons mee in hun dagelijkse werkzaamheden. Er zijn dit seizoen bekende, maar ook nieuwe gezichten binnen de teams die in elke missie het uiterste van zichzelf vergen en dag en nacht klaar staan. De teams verleggen daarbij continu hun eigen en elkaars grenzen.

'Kustwacht Caribisch Gebied' deelt hun persoonlijke verhalen en laat zien hoe cruciaal en risicovol hun werkzaamheden zijn om de veiligheid van dit gebied te kunnen waarborgen.

'Kustwacht Caribisch Gebied'

In acht afleveringen volgen de kijkers de missies van de Caribische Kustwacht (KWCARIB) op de wateren rond Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Dagelijks krijgen zij te maken met gevaarlijke en soms ook schrijnende situaties; drugssmokkel op het water, mensenhandel en noodgevallen op land en op zee. Het team van de Caribische Kustwacht staat altijd klaar en voert de meest indrukwekkende operaties uit, van het redden van toeristen in nood tot het opvangen van ongedocumenteerde immigranten. Met behulp van onder andere metalsharks, patrouilleboten en helikopters staan de betrokken professionals garant voor de veiligheid in de Caribische zee.

Dit seizoen is naast de geografische uitbreiding ook de cast uitgebreid. We zien diverse bekende gezichten terug uit Kustwacht Caribisch Nederland, maar maken daarnaast kennis met de ongekend competente teams uit Aruba en Sint Maarten. Door het gebruik van extra go pro camera's op elk mogelijke locatie en bodycams op het team, zorgt National Geographic dat er geen enkele missie wordt gemist, waardoor er in het nieuwe seizoen nog meer acties op beeld zijn vastgelegd. Hierdoor krijgen we een volledige en unieke kijk achter de schermen van de teams die ervoor zorgen dat het Caribisch Gebied bij het grote publiek toch vooral bekend staat als exotische vakantiebestemming.

'Kustwacht Caribisch Gebied', vanaf 12 februari elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.