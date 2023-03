'My Lottery Dream Home' dinsdag te zien bij TLC

Met een paar keer krassen of een gunstig lotnummer kan je droomhuis zomaar ineens waarheid worden. Dat weten de gelukkige gezinnen van 'My Lottery Dream Home' maar al te goed.

Zij wonnen een mooi bedrag in de loterij, waardoor ze eindelijk dat grote huis konden kopen. Zoals het Bosnische stel dat met een prijs van 100.000 dollar op zoek gaat naar een groter huis. Opnieuw worden de winnaars hierbij geholpen door de enthousiaste presentator David Bromstad die enkele huizen weet te vinden die voldoen aan hun woonwensen. Kunnen ze makkelijk een keuze maken uit de fraaie optrekjes? Hoe hoger het prijswinnende lot, hoe meer mogelijkheden natuurlijk. Zo gaat Dave dit nieuwe seizoen ook op zoek naar een huis voor een stel dat maar liefst 4 miljoen dollar won. Het gezin woonde altijd in een huurappartement en kan nu eindelijk een huis kopen met tuin en plek voor een eigen wasmachine waar geen muntjes in hoeven! En voor een gezin dat een miljoen dollar won, gaat hij op zoek naar een leuk vakantiehuis in een skigebied.

'My Lottery Dream Home', vanaf dinsdag 7 maart om 20.30 uur op TLC.