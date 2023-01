'My Lottery Dream Home' dinsdag nieuw op TLC

Een nieuw en groter huis als je de loterij wint? Veel mensen dromen ervan, maar voor de mensen in 'My Lottery Dream Home' wordt deze droom ook echt werkelijkheid.

Samen met de energieke presentator David Bromstad gaan ze op zoek naar een huis dat aan alle woonwensen voldoet en toch nog binnen het budget valt. Zoals Yolanda en Toni die met een kraslot 2 miljoen dollar wonnen en nu hun huis in Philadelphia verruilen voor een grotere woning in een rustig plaatsje in North Carolina, waar ook Yolanda’s moeder bij in kan trekken.

Hun voornaamste wensen: drie of vier slaapkamers, een grote keuken om lekker in te kunnen koken en een prettige tuin voor de twee inwonende kinderen en de kleinkinderen die er ook al zijn. David vindt drie geschikte woningen, elk met hun plussen en minnen. Yolanda en Toni vinden ze allemaal fantastisch, maar moeten toch een keuze maken. Kiezen ze voor het moderne huis dat helemaal af is, voor de wat grotere woning die wel wat duurder is of voor de woning die wat meer buitenaf ligt, maar daardoor nog veel groter én goedkoper is?

Aan geld geen gebrek zou je zeggen. Toch moeten ze een weloverwogen beslissing nemen voor een huis dat helemaal goed voelt.

'My Lottery Dream Home', vanaf dinsdag 17 januari om 20.30 uur op TLC.