'Motor Mythbusters' vanaf donderdag nieuw op Discovery

Kun je in een houten Flintstone-auto echt vooruitkomen door te lopen? Kun je de explosie van een autobom voorkomen door een metalen plaat in te bouwen zoals ze in maffiafilms doen?

En is het waar dat vogels het liefst op rode auto’s schijten? Je raadt het goed: dit is werk voor de wetenschappelijk waaghalzen van 'Mythbusters' die in de nieuwe spectaculaire spin-off 'Motor MythBusters' de meest legendarische automythes onderzoeken. Aan boord van dit explosieve team zijn Tory Belleci, Faye Hadley en Bisi Ezerioha.

Ze bouwen auto’s om tot perfecte proefexemplaren om te onderzoeken of de mythe waar of niet waar is. In de eerste aflevering gaat het er meteen hard aan toe als ze een filmmythe uit 'Fast & Furious 8' op waarheid testen. Daarin wordt een turbo in een oude Cubaanse Cadillac gebouwd die met een touwtje en een lipje van een frisdrankblikje aangezwengeld wordt voor extra snelheid. De Motor MythBusters gaan all the way en testen deze mythe met hoge snelheid op een militair vliegveld. Wat de uitkomst ook is, spectaculair wordt het zeker!

'Motor Mythbusters', vanaf donderdag 19 januari om 21.30 uur op Discovery.