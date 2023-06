'Match Me Abroad' nieuw op TLC

Dan maar de grens over! Zo denken zeven Amerikaanse singles die de liefde van hun leven echt niet in eigen land kunnen vinden.

In de nieuwe serie 'Match Me Abroad' roepen ze de hulp in van een internationale matchmaker voor een grenzeloos liefdesavontuur.

Harold (41) en Michelle (34) leggen hun lot in handen van de Tsjechische matchmaker Katarina in de hoop een ideale partner te vinden in het oostelijke deel van Europa. Kan de zelfverklaarde ‘feministische prinses’ Michelle hier iemand vinden die niet van de oude man-vrouwrollen is? En vindt Harold iemand om zijn leven én stenencollectie mee te delen?

Stanika (32) en Mark (44) proberen hun geluk in Marokko waar ze geholpen worden door matchmaker Nina die als Palestijnse uit Jersey die ideale brug kan zijn tussen Amerikanen en Arabieren. Stanika, die nog nooit een vriendje heeft gehad, hoopt hier een sexy Marokkaanse man te vinden die ook met haar humor en onstuimige karakter om kan gaan. Ook Mark droomt van een Marokkaanse schoonheid. In Colombia helpt lokale matchmaker Juan Manuel drie Amerikaanse singles die de liefde van hun leven proberen te vinden onder de Zuid-Amerikaanse zon.

Susan (52) uit New York hoopt een latin lover te vinden die aan haar waslijst van eisen kan voldoen, waaronder een flinke bos met haar.

Nathaly (25) verlaat haar conservatieve moeder en treedt ver buiten haar comfortzone in haar liefdeszoektocht. De 38-jarige Chad is al drie keer verloofd geweest, zonder vervolg en hoopt nu een Colombiaanse prinses te vinden met wie hij eindelijk wel naar het altaar kan wandelen.

'Match Me Abroad', vanaf zaterdag 3 juni om 20.00 uur op TLC.