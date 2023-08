'Maestro': episch liefdesverhaal van Bradley Cooper op Netflix

Netflix onthult de trailer van 'Maestro', een indrukwekkend en moedig liefdesverhaal over de levenslange relatie tussen Leonard Bernstein en Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

De hoofdrollen worden vertolkt door Carey Mulligan en Bradley Cooper, die tevens de regie op zich neemt. 'Maestro' is een groots en emotioneel verhaal over familie en liefde, en bovenal een ode aan het leven en de kunst.

Regisseur: Bradley Cooper

Scenaristen: Bradley Cooper en Josh Singer

Cast: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton en Miriam Shor

Producenten: Martin Scorsese, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning en Kristie Macosko Krieger

Uitvoerend producenten: Carla Raij, Josh Singer, Bobby Wilhelm, Weston Middleton en Tracey Landon

'Maestro' verschijnt in december in een select aantal bioscopen in Nederland en 20 december wereldwijd op Netflix.