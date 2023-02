Maarten van Oeveren wordt Head of Affiliate Sales & Distribution Partnerships bij Warner Bros. Discovery Benelux

Maarten van Oeveren wordt Head of Affiliate Sales & Distribution Partnerships bij Warner Bros. Discovery. Hij is in deze rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de distributiestrategie van Warner Bros. Discovery voor het gehele lineaire, non-lineaire en streaming portfolio in de Benelux regio.

Maarten is sinds december 2015 in dienst bij Discovery. Hij werd binnengehaald als Senior Affiliate Manager en groeide in de afgelopen jaren door naar Director Affiliate Sales. Naast de Discovery-merken TLC, Discovery, ID, Eurosport, Discovery Science, Animal Planet & discovery+ breidt Maarten zijn verantwoordelijkheden nu uit naar het gehele portfolio van Warner Bros. Discovery. Hij wordt daarmee ook verantwoordelijk voor de zenders Boomerang, Cartoon Network en streamingdienst HBO Max.

Bertrand Schontz, Head of Affiliate Sales & Operations, Benelux, France & Africa: 'Maarten heeft in de afgelopen jaren bewezen van grote toegevoegde waarde te zijn voor ons bedrijf. Hij heeft bemiddeld in talloze succesvolle distributie onderhandelingen en met zijn ruime ervaring en uitgebreide netwerk is hij, in deze snel veranderende media-industrie, de aangewezen kandidaat om het gehele portfolio van Warner Bros. Discovery te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om met hem te blijven samenwerken in deze bijzondere tijden voor ons bedrijf en de branche.'

Loopbaan

Voor zijn start bij Discovery in 2015 werkte Maarten bij Viacom International Media Networks (VIMN) als Key Account Director Benelux, Content Distribution & Sales. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de distributie van de content van alle merken uit het portfolio van VIMN voor zowel lineair als non-lineair. Voor VIMN was hij werkzaam als account manager en business developer bij reclamebureau Spotzer.