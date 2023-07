Maak kennis met de personages van de Prime Video-prequel serie 'The Continental: From the World of John Wick'

Prime Video onthult de personages en de cast achter de gloednieuwe prequel serie 'The Continental: From the World of John Wick'.

De cast bestaat uit Colin Woodell, Ayomide Adegun, Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain en Hubert Point-Du Jour.

De driedelige serie duikt in de ontstaansgeschiedenis van het iconische hotel voor huurmoordenaars dat centraal staat in het John Wick universum. Door de ogen van een jonge Winston Scott voert de serie terug naar het grimmige New York van de jaren '70, waar hij geconfronteerd wordt met het verleden. Hij trekt een spoor van vernietiging door de mysterieuze onderwereld van het hotel, vastbesloten om het te veroveren en uiteindelijk de macht te grijpen.

Colin Woodell volgt Ian McShane op om de rol van jonge Winston te vertolken, terwijl nieuwkomer Ayomide Adegun de rol van Charon overneemt van wijlen Lance Reddick. Daarnaast maken ook Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain en Hubert Point-Du Jour hun opwachting. 'Fans gaan 'The Continental' te gek vinden omdat het, net als de Wick-films, een wilde, amuserende rollercoaster is. De wereld waarin de serie zich afspeelt is uniek, kleurrijk, gedurfd, meeslepend en heeft een cast van personages die je niet snel vindt in andere films', aldus Albert Hughes, regisseur en uitvoerend producent.

Maak kennis met de cast van 'The Continental: From the World of John Wick':

WINSTON SCOTT

Gespeeld door: Colin Woodell

Wie is Winston Scott?

Winston is knap, slim, cool en rustig. Hij is een slimme zakenman die out-of-the-box denkt. Na een traumatische gebeurtenis werkt Winston als succesvol zakenman in Londen wanneer een ‘underworld kingpin’ uit zijn verleden, Cormac, hem op een missie stuurt om zijn vervreemde broer Frankie terug te vinden.

Colin Woodell: 'The Continental' is een prequel van de John Wick-films en degenen die bekend zijn met die films weten dat dit een geweldige introductie wordt van dit universum. De serie speelt zich zo'n 30 tot 40 jaar voor de films af. De producenten van de originele films zijn betrokken en houden toezicht om de strikte continuïteit en de stijl van die films in ere te houden. Wat ook geweldig is, is dat deze serie zich afspeelt in de jaren '70, waardoor het qua stijl compleet anders wordt.'

Kirk Ward, executive producer and co-writer: 'Ik herinner me de dag dat we een camera-test deden. Albert (Hughes) en ik keken naar de monitor en wisten: 'Deze man is een filmster!' En het zit hem in de ogen. Als je naar Ian McShane’s ogen kijkt, zie je er diepte en droefheid in - er schuilt een groot verhaal in zijn ogen. Het is geen makkelijke opgave voor Colin. Hoe vertel je een verhaal over een personage waar we niets over weten? Maar Colin moest het gewoon worden.'

CHARON

Gespeeld door: Ayomide Adegun



Wie is Charon?

Charon is de vertrouweling van Cormac. Gedurende de serie wordt diens loyaliteit op de proef gesteld en zal hij noodgedwongen moeten kiezen tussen zijn beschermer en een potentieel hervonden familie.

Ayomide Adegun: 'Charon groeide op in Nigeria met zijn vader en is absoluut niet van welgestelde komaf. Hij is opgegroeid met de Nigeriaanse cultuur, waar respect en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Ik denk dat hij ervoor kiest om zich The High Table aan te sluiten om zijn levenskansen te vergroten. Het is een zoektocht naar stabiliteit en een betere levenskwaliteit - dat zit continu in zijn achterhoofd. Lance Reddick's optreden heeft mij absoluut geïnspireerd. Ik vind hem een geweldige man en acteur en heb geprobeerd om het van twee kanten te bekijken. Enerzijds had ik kunnen bezwijken onder de druk die op mij ligt, maar anderzijds kon ik vertrouwen hebben in het feit dat mijn interpretatie van het personage aansluit bij Lance Reddick's vertolking van Charon.'

Basil Iwanyk, uitvoerend producent: 'Het is een grote uitdaging om in de voetsporen van Lance Reddick te treden. Dit komt doordat veel van wat Charon doet enigszins reactief is en we dingen door zijn ogen zien. Hij is geen spraakzaam personage. Daarom hadden we een acteur nodig die dat kon spelen; iemand met een indrukwekkende, waardige en nobele uitstraling. Iemand die ondoorgrondelijk is, zodat je niet zeker weet waar zijn loyaliteit ligt of dat hij het eens is met datgene wat er gebeurt. En ook iemand die chemie heeft met Winston. Zoals we hebben geleerd in 'John Wick 4' waren ze zeer, zeer goede vrienden. Op sommige opzichten was hij waarschijnlijk de enige vriend van Winston op de wereld en de loyaliteit was diepgeworteld en emotioneel beladen.'

CORMAC

Gespeeld door: Mel Gibson



Wie is Cormac?

Een intimiderend, meedogenloos en wreed personage, maar met een charismatische kant. Cormac is een bendeleider in New York en momenteel de manager van The Continental Hotel. Hij heeft een geschiedenis met Winston en Frankie Scott. Wanneer Frankie iets belangrijkst steelt van Cormac, sleurt Cormac Winston terug de criminele onderwereld in. We volgen Cormac terwijl zijn wanhoop toeneemt en zijn waanzin en woede erger worden.

Mel Gibson: 'Hij dient min of meer als mentor voor Winston en Charon, maar is tegelijkertijd hun kwelgeest. Hij is een duister personage dat zij als een vaderfiguur beschouwen wanneer ze nog jong zijn. Maar naarmate ze opgroeien en beginnen te analyseren wie hij werkelijk is, realiseren ze zich dat hij waarschijnlijk niet de vaderfiguur is waarvoor hij zich voordoet. Hij is behoorlijk egoïstisch in zijn eigen motieven en heeft Winston en Charon op een slechte manier gebruikt. Ik denk dat ze daardoor het meest gekwetst zijn en terecht wraak willen nemen.'

Basil Iwanyk, uitvoerend producent: 'The Continental die we in de TV-serie zien, is waarschijnlijk een van de slechtste Continentals ter wereld. Het is oud, staat op instorten en het is een rotzooi. Cormac is gewetenloos en op wraak uit en het lijkt er bijna op dat New York in elkaar stort.'

KD en Mayhew

Gespeeld door: Mishel Prada en Jeremy Bobb



Wie is KD?

KD is een rechercheur bij de NYPD die geen geduld heeft voor corruptie. Vastbesloten om de criminele praktijken in de stad bloot te leggen en gedreven door haar persoonlijke motieven zal KD per ongeluk in de wereld van The Continental belanden, waar ze uiteindelijk geconfronteerd wordt met demonen uit haar verleden.

Wie is Mayhew?

Mayhew is ook een rechercheur bij de NYPD en compagnon van KD. Mayhew is getrouwd en heeft kinderen, maar heeft ook een zwak voor KD. Hij waarschuwt haar nadrukkelijk om weg te blijven bij The Continental Hotel.

Mishel Prada: 'KD doet alles voor rechtvaardigheid en zit Frankie op de hielen. Het gaat niet uitsluitend om haar werk, het wordt veel persoonlijker. KD is niet iemand die zich strikt aan de regels houdt. Wanneer haar wordt gezegd: 'Ga niet naar The Continental, dat is niet voor jou,' dan gaat ze daar meteen naartoe. De relatie tussen KD en Mayhew draait allemaal om machtsdynamiek. Deze twee mensen zijn machteloos gemaakt en elke scène waarin ze samen zijn, is er een strijd om wie de controle heeft. En ik denk dat dit KD helpt om zichzelf opnieuw in haar kracht te zetten en het gevoel te hebben dat ze de controle heeft over iets, want dat is heel belangrijk voor haar. Ze wil niet het gevoel hebben dat ze geleefd wordt, maar dat zij de regie heeft over haar leven.'

Albert Hughes, regisseur en uitvoerend producent, over Mishel als KD: 'Mishel Prada is gewoon bijzonder. Ze maakte elke dag slimme keuzes. Ze gaf diepgang aan het personage. We bevinden ons in deze fantasiewereld van ontsnapping en zij maakt het realistisch. Je hebt deze mix van smaken nodig. En ik denk dat zij eigenlijk het hart en de ziel van de serie is. Zij is echt de kern van waar het verhaal werkelijk over gaat, maar je moet blijven kijken naar andere afleveringen om daar achter te komen.'

FRANKIE en YEN

Gespeeld door: Ben Robson en Nhung Kate



Wie is Frankie?

Frankie is de oudere broer van Winston en een huurmoordenaar. Terwijl Winston een succesvolle zakenman in Londen werd, ging Frankie bij het leger en werd naar Vietnam gestuurd. Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten wordt Frankie een van Cormac's vertrouwelingen, totdat hij een voorwerp van onschatbare waarde steelt uit het hart van The Continental Hotel. Het zet een complot in gang dat hem weer dichterbij zijn broer Winston brengt. Frankie weet niet dat zijn daad van rebellie de machtsbalans van The Continental Hotel voor jarenlang zal veranderen.

Wie is Yen?

Yen is de vrouw van Frankie die bereid is alles te doorstaan om bij hem te zijn. Yen is geschokt wanneer ze ontdekt dat Frankie een langverloren broer heeft, genaamd Winston. Yen is een meedogenloze vechter, die niet bang is om degenen van wie ze houdt, te beschermen. Zij staat symbool voor nieuwe kansen en een hechte familieband. Bovendien is ze ook de meest fatale vechter van de hele groep.

Ben Robson: 'In een tijd waarin het erg moeilijk was om het gezin bij elkaar te houden heeft Frankie altijd zijn familie op nummer één staan. Hij laat altijd zien wat hij bereid is te doen voor zijn jongere broer Winston en wat hij allemaal doormaakt om Winston de beste kans op een goed leven te geven. Alles wat hij deed, was om Winston te beschermen en hem weg te houden uit de wereld waarin hij nu weer verzeild is geraakt.'

Robson over de relatie tussen Frankie en Yen: 'Je hebt twee mensen die uit twee totaal verschillende werelden komen. Beiden voelen zich erg onbegrepen en zijn op zoek naar de plek waar ze thuishoren. Wanneer ze elkaar vinden, moeten ze veel obstakels overwinnen - verschillende culturen, verschillende talen - maar ze hebben een gemeenschappelijke taal, namelijk die van oorlog voeren. Dat is wat hen verbindt; ze zijn er ieder op zijn eigen manier meester in. Ze zijn beiden behoorlijk gekweld als individuen en de enige keer dat ze zich op hun gemak voelen, is wanneer ze bij elkaar zijn. Wanneer iets tussen beiden neigt te komen of hen bedreigt, zie je heel snel de getrainde instinctieve aard naar boven komen en doen ze er alles aan om niet alleen zichzelf maar vooral de ander te beschermen.'

Nhung Kate: 'Ze wordt gemotiveerd door liefde en wraak. Als ze beseft dat ze iedereen die haar heeft gekwetst kan verslaan, geeft haar dat de kracht om door te gaan. Voor Yen is Frankie het licht aan het einde van de tunnel. De relatie tussen hen is heel erg gepassioneerd.'

LOU en MILES

Gespeeld door: Jessica Allain en Hubert Point-Du Jour

Wie is Lou?

Lou is een expert in vechtsport en beheert de dojo die haar vader aan haar en haar broer Miles heeft nagelaten. Helaas is de dojo een bodemloze geldput en Lou moet met tegenzin instemmen om samen te werken met haar broer en zich in te laten met zijn gevaarlijke wapenhandel. Lou is altijd een vredestichter en weigert geweren te gebruiken, maar dat principe wordt op de proef gesteld.

Wie is Miles?

Miles is stoer, loyaal en slim. Miles is een Vietnamveteraan die zich bezighield met wapenhandel terwijl hij in het buitenland vocht in een oorlog waar hij niet aan wilde deelnemen en voor een land dat hem als zwarte man niet respecteerde. Miles smokkelt wapens samen met collega-veteranen Frankie en Lemmy en zijn onwillige zus Lou. Miles rechtvaardigt zijn gevaarlijke business als de enige manier om de deuren van de dojo van zijn overleden vader open te houden.

Jessica Allain: 'Lou is zonder moeder opgegroeid in New York en moest daarom sterk zijn! Burton Karate is de enige constante factor in haar leven, en het verdedigen van het familiebedrijf is een eindeloze strijd. Vechtsport is haar enige uitweg. Of meer een uitlaatklep voor de moeilijkheden die ze heeft moeten doorstaan door het verlies van beide ouders. Een haat-liefdeverhouding met haar broer Miles brengt haar naar The Continental. Een plek, die ze associeert met een wereld, die ze haar hele leven heeft proberen te vermijden. Een jonge vrouw die probeert vast te houden aan gerechtigheid, maar op de een of andere manier steeds opnieuw verzeild raakt in de criminele onderwereld.'

Hubert Point-Du Jour: 'Miles is de wapenmeester omdat hij veel tijd in de oorlog heeft doorgebracht - deze show speelt zich af in de post-Vietnam-tijd. In de oorlog heeft hij veel ervaring en kennis opgedaan in het gebruik van wapens. Zijn vaardigheden blijken zeer bruikbaar te zijn voor Winston ...'

'The Continental: From the world of John Wick' is vanaf september beschikbaar op Prime Video.