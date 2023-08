Maak je klaar voor het nieuwe, én laatste seizoen van 'Sex Education'

Netflix heeft de eerste beelden vrijgegeven van het vierde seizoen van 'Sex Education'. Kijkers krijgen een voorproefje van het laatste seizoen nu de populaire reeks haar climax bereikt.

Fans krijgen zo de kans om een aantal van hun favoriete 'Sex Education' gezichten terug te zien. De net vrijgegeven beelden lichten een tipje van de sluier op over de ontwikkelingen in het nieuwe seizoen.

'Sex Education' S4

Na de sluiting van Moordale Secondary staan Otis en Eric voor een nieuwe uitdaging - hun eerste dag op Cavendish Sixth Form College. Otis is nerveus over het opzetten van zijn nieuwe kliniek en Eric wil niet weer de loser van de school worden. Maar voor alle studenten van Moordale is Cavendish een cultuurschok - ze dachten dat ze al vooruitstrevend waren, maar deze universiteit blijkt heel anders in elkaar te zitten.

Er is dagelijks yoga in de gemeenschappelijke tuin, duurzaamheid is een vibe en een groep studenten is populair omdat ze… aardig zijn?! Viv is helemaal weg van de studentikoze, niet-competitieve werkwijze van de universiteit, terwijl Jackson nog steeds moeite heeft om over Cal heen te komen. Aimee probeert iets nieuws en neemt les in kunst terwijl Adam worstelt met de vraag of de universiteit wel iets voor hem is. Maeve leeft in de VS haar droom op de prestigieuze Wallace University, waar ze les krijgt van schrijver Thomas Molloy. Otis mist haar, maar probeert zich te focussen op het feit dat hij thuis niet het enige kind is en ook niet de enige therapeut op de campus van Cavendish.

Asa Butterfield kruipt weer in de rol van Otis Milburn, naast acteurs als Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar en Daniel Ings.

Het laatste seizoen wordt aangevuld met Emmy-bekroonde acteur en Schitt’s Creek ster, Dan Levy, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis ('Somewhere Boy'), Marie Reuther ('Kamikaze'), actrice en model Jodie Turner Smith, comedian Eshaan Akbar en nieuwkomers Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean en Imani Yahshua.

Sinds de komst van de serie op Netflix in 2019 heeft 'Sex Education' meerdere nominaties en prijzen in de wacht gesleept, waaronder een Emmy Award voor Beste Comedyserie in 2022, voor het derde seizoen van de serie. 'Sex Education' seizoen 3 had maar liefst 66,6 miljoen views in de eerste 91 dagen (504,9 miljoen views gedeeld door 7,59 speelduur).

Creator, hoofdschrijver en uitvoerend producent Laurie Nunn: 'We zijn ongelofelijk trots op Sex Education en voelen ons dankbaar voor onze briljante schrijvers, cast en crew die zoveel passie stoppen in het maken van elke aflevering. Ze hebben hard gewerkt om het laatste seizoen voor jullie te maken en we kunnen niet wachten om deze met jullie te delen.'

Productiecredits

Maker en hoofdschrijver: Laurie Nunn

Schrijvers: Troy Hunter, Krishna Istha, Selina Lim, Ethan Harvey, Annalisa Dinnella, Bella Heesom en Thara Popoola

Regisseurs: Dominic Leclerc, Michelle Savill and Alyssa McClelland

Uitvoerende producenten: Laurie Nunn, Jamie Campbell, Ben Taylor, Clare Couchman

Eindproducent: Callum Devrell-Cameron

Producent: Rem Conway

'Sex Education' Seizoen 4 is geproduceerd door Eleven voor Netflix. De opnames vonden plaats in 2022-2023 in Wales, Verenigd Koninkrijk.

'Sex Education' is vanaf 21 september wereldwijd te zien op Netflix.