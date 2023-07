Lesbisch stel met 7 kinderen geeft inkijk in 'Our 2 Moms'

Hoe is het om als lesbisch stel met zeven kinderen van verschillende kleuren te wonen in een conservatief stadje in North Carolina? Whitney en DeeDee weten daar alles van.

Vlak na haar scheiding raakte Whitney tot haar verrassing verliefd op haar danslerares DeeDee die zelf al wist dat ze ook op vrouwen viel, maar nog getrouwd was met haar man Will. Ook zij scheidde vlak daarna en de twee vrouwen begonnen een relatie om niet veel later te gaan samenwonen.

Whitney had drie kinderen en DeeDee vier, waardoor ze nu samen zeven kinderen hebben in de leeftijd van drie tot met zestien. Omdat Deedee’s kinderen zwart en Whitney’s kinderen wit zijn, leidt dat nog weleens tot vreemde gezichten en vragen als de kinderen zeggen dat ze zussen of broers zijn.

Zelf zijn de kinderen inmiddels helemaal aan de situatie gewend en hebben ze de grootste lol met elkaar, zoals te zien is in 'Our 2 Moms'. Daarin zien we ook hoe Whitney en DeeDee zich voorbereiden op hun huwelijk. Alleen: als interraciaal stel van hetzelfde geslacht in een kleine stad met afkeurende familieleden en ex-mannen is de planning van een droomhuwelijk misschien moeilijker dan ze dachten.

'Our 2 Moms', zondag 23 juli om 23.00 uur op TLC.