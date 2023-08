Komt er een spin-off van 'Sex Education'?

Vanaf 21 september laat Netflix het laatste seizoen van de populaire tienerserie 'Sex Education' los op de wereld. Maar dat betekent niet per sé het definitieve einde. Er wordt nagedacht over een spin-off.

Lauren Dunn, maker van 'Sex Education laat verstaan dat er na het stoppen van 'Sex Education' misschien nog een vervolg inzit. 'Ik schrijf graag verhalen over tieners. Dus ik denk dat er sowieso veel potentieel zit in het verder verkennen van deze wereld', zo citeert Het Laatste Nieuws.

Maar eerst is er dus vanaf 21 september nog het finale vierde seizoen van de hitserie. Na de sluiting van Moordale Secondary staan Otis en Eric voor een nieuwe uitdaging - hun eerste dag op Cavendish Sixth Form College. Otis is nerveus over het opzetten van zijn nieuwe kliniek en Eric wil niet weer de loser van de school worden. Maar voor alle studenten van Moordale is Cavendish een cultuurschok - ze dachten dat ze al vooruitstrevend waren, maar deze universiteit blijkt heel anders in elkaar te zitten.