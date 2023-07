Komische capriolen van Luann en Sonja aan Crappie Lake op Hayu

Hayu verruilt de chique grote stad voor de charme van een kleine stad in de gloednieuwe serie 'Luann and Sonja: Welcome to Crappie Lake'.

Hayu verruilt de chique grote stad voor de charme van een kleine stad. Luann de Lesseps en Sonja Morgan gaan naar Benton, Illinois in de gloednieuwe serie 'Luann and Sonja: Welcome to Crappie Lake', die vanaf 10 juli te streamen is.

Het stadsbestuur van Benton verrast de inwoners door 'Real Housewives 'iconen Luann de Lesseps en Sonja Morgan uit te nodigen om te helpen met het opknappen van hun kleine stadje (net geen 7.000 inwoners) dat veel te lijden heeft gehad onder de pandemie. Het is voor iedereen een hele ervaring, vooral wanneer de twee uit Manhattan inchecken in het plaatselijke motel. De burgemeester laat er geen gras over groeien en Luann en Sonja realiseren zich al snel dat ze heel wat werk te verzetten hebben. Van het bouwen van een nieuwe speeltuin, tot het nieuw leven inblazen van het plaatselijke theater met een complete variétéshow, en en het creëren van goede banden met de plaatselijke bevolking; Luann en Sonja gebruiken hun vindingrijkheid om de omgeving te verbeteren en de stemming in het dorp te herstellen. Of ze nu met hun blote handen op zoek gaan naar de beroemde crappie vissen in het meer of wat aanmodderen met monstertrucks, één ding is zeker: Luann en Sonja aan het roer en uit hun element staat garant voor hilariteit.

'Luann and Sonja: Welcome to Crappie Lake' wordt geproduceerd door Jeff Jenkins Productions, in samenwerking met 3BMG. Uitvoerende producenten zijn Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Ailee O'Neill, Brandon Beck, Ross Weintraub en Reinout Oerlemans.

'Luann and Sonja: Welcome to Crappie Lake' is vanaf 10 juli te zien is op Hayu.