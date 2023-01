Kijk zondag naar 'Mega Marine Machines' op Discovery

Van de krachtigste baggermolen tot de machtigste marinevloot – de wateren op aarde worden bevaren door de meest indrukwekkende machines.

In de nieuwe serie 'Mega Marine Machines' mogen we aan boord om de werking van deze marinemonsters van dichtbij te mogen bekijken. Te beginnen bij twee van de meest geavanceerde blusboten ter wereld die worden gebruikt om twee zeehavens bij Los Angeles te beveiligen. Geen overbodige luxe na de verwoestende brand die daar in 2014 drie dagen lang woedde en voor miljarden aan schade aanrichtte.

De blusboten kosten 50 miljoen dollar en kunnen met hun twintig bluskanonnen maar liefst 300.000 liter water per minuut spuiten tot een hoogte van wel twintig verdiepingen. Maar het zijn niet alleen boten die voorbijkomen, ook de grootste getijdenturbine spreekt tot de verbeelding. Die vaart niet op het water, maar zet water op revolutionaire wijze om in energie voor talloze huishoudens. Eveneens een technisch waterwonder.

'Mega Marine Machines', vanaf zondag 8 januari om 20.30 uur op Discovery.