Kijk vrijdag naar 'Outback Farm' op Discovery

Een boerderij midden in de droge Outback van Australië om gras te laten groeien voor de productie van hooi. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar Anthony en Danyelle Haigh geloven dat het mogelijk is.

Hoewel ze als voormalig installateurs van waterboormachines ook nog eens geen enkele agrarische ervaring hebben, waagden ze toch de gok met hun 'Outback Farm'. Ze verkochten al hun spullen, inclusief hun huis in Queensland en verhuisden 3.000 kilometer verderop naar een afgelegen, bouwvallige boerderij van 2.000 hectare. De boerderij verbouwde ooit druiven en watermeloenen en heeft daarom wel een ingenieus irrigatiesysteem. Dat is ook hard nodig in het gebied met temperaturen van boven de 40 graden Celsius en waar hoogstens zes centimeter regen per jaar valt.

En dan zijn er nog de plotselinge stormen en hevige bosbranden die een bedreiging vormen. Toch denkt Anthony dat ze een gat in de markt hebben gevonden, omdat in de regio amper hooi wordt verbouwd terwijl er door de veeteelt wel behoefte aan is. Kunnen ze ook genoeg verdienen om hun torenhoge investeringen af te betalen? Om extra inkomsten te genereren wil Danyelle het terrein ook gebruiken voor toerisme, voor een ‘Outback adventure of a lifetime’. Dat je die in de snikhete middle of nowhere kunt krijgen, ervaren ze gauw genoeg ook zelf!

