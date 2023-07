Kijk vanaf maandag naar 'Dr. Down There' op TLC

Als er één gebied is waar mensen het liefst geen kwalen krijgen, dan is het wel in het intieme deel van lichaam. Naast de pijn en het ongemak van een aandoening aan de penis of vagina, is er vaak ook de schaamte die overheerst.

Voor de altijd vrolijke dr. Fenwa Milhousem is het daarom zo dankbaar om juist deze patiënten te helpen. 'Het gaat niet om de penis of vagina, maar om de kwaliteit van leven', zegt ze in de eerste aflevering van de serie met de veelzeggende naam 'Dr. Down There'.

Want ‘daar beneden’ kunnen de vervelendste aandoeningen voorkomen. Van vergroeiingen en erectiestoornissen tot ongelukjes als een voorhuid die in een rits komt vast te zitten of voorwerpen die te ver in een vagina gestopt zijn. De uroloog, die werd geboren in Nigeria en op haar tweede naar Amerika emigreerde, wist al van jongs af aan dat ze arts wilde worden, net als haar moeder. Zeker binnen de urologie is ze als zwarte vrouw een uitzondering, wat haar een extra motivatie geeft. Ze vindt het belangrijk om ‘de mindset te veranderen, weerstanden weg te nemen en de weg te plaveien voor verdere diversiteit in haar vakgebied.’ Met haar professionele, toegewijde en in het oog springende manier van werken (ze heeft een populair YouTube-kanaal) zal ze daar zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.

'Dr. Down There', vanaf maandag 10 juli om 21.30 uur op TLC.