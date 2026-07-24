'Petrus in het Land' met Pride-special over geloof, liefde en acceptatie
Tijdens WorldPride Amsterdam staat 'Petrus in het Land' in het teken van de lhbtiqa+-gemeenschap in de protestantse kerk. In deze speciale aflevering vertellen Lies, Sam, Johanna en dominee Wielie Elhorst hoe zij na moeilijke ervaringen opnieuw rust, liefde en verbondenheid vinden.
Sam en Johanna trouwden onlangs en lopen samen de Pride Pelgrimage. Die tweedaagse tocht voert langs kerken en geloofsgemeenschappen die hun deuren openen voor vieringen, gesprekken en ontmoeting. Na moeilijke jaren vonden Sam en Johanna steun bij elkaar, in de kerk en bij hun 'familie' in de queergemeenschap. 'We hebben elkaar lief zoals God ons liefheeft.'
Ook Lies deelt diens verhaal. Die is intersekse en voelde zich lange tijd eenzaam door de manier waarop daarmee werd omgegaan. De liefde voor God en voor diens vrouw Ilse bracht de vreugde terug. Dominee Wielie Elhorst vertelt hoe zijn ouders hem na zijn coming-out onvoorwaardelijk bleven liefhebben. 'Hun liefde heb ik ervaren als de weerschijn van de onvoorwaardelijke liefde van God.'
De special laat zien hoe geloof voor mensen zowel pijn als houvast kan betekenen. Juist in de ontmoeting met anderen ontstaat ruimte om gezien te worden en thuis te komen.
'Petrus in het Land' is zaterdag 25 juli om 17.10 uur te zien op NPO 2 bij KRO-NCRV.
https://www.kro-ncrv.nl/
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