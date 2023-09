Kijk naar 'Survive The Raft' op Discovery

Ver voordat reality shows gemeengoed werden, bedacht de Mexicaanse antropoloog Sergio Genovés in 1973 al een bizar experiment waarbij hij tien aantrekkelijke mannen en vrouwen samenbracht op een boot in de oceaan.

Het was een soort Big Brother avant la lettre, maar dan op zee en nog extremer omdat ze zo geïsoleerd waren van de buitenwereld dat stoppen of roepen om hulp geen optie was. De boot droeg de naam Acali, maar werd al gauw door de pers omgedoopt tot de Sex Raft. Nu veertig jaar later wordt dit experiment herhaald met een twist.

In 'Survive The Raft' vaart een groep van negen mannen en vrouwen op de Acali II, waarbij ze een grote prijzenpot kunnen winnen als ze samenwerken. In een tocht van 21 dagen moeten ze daarbij psychische en lichamelijke obstakels overwinnen die als doel hebben om juist verdeling te zaaien in het team. Kunnen ze de verleidingen weerstaan of winnen persoonlijke belangen het van de teamspirit, waardoor ze de kans om als groep de geldprijs te winnen overboord gooien?

