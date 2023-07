Kijk naar de inspirerende docuserie 'Generation Drag'

De inspirerende docuserie 'Generation Drag' volgt vijf jongeren en hun families als ze zich voorbereiden op Dragutante, een bijzondere dragshow waar LGBTQ+-tieners zich kunnen laten zien.

Voor Jameson is het al zijn derde optreden sinds zijn moeder het evenement bedacht en hij geniet ervan om op te treden als 'Ophelia Peaches'. Noah, die optreedt als 'Poptart', is een vrouwelijke transgender die haar eerste romantische relatie onderzoekt.

Perfectionist Vinny worstelt met zijn ‘Vinessa Shimmer’-choreografie en maakt zich zorgen dat hij geen vlekkeloze radslag kan maken in zijn nieuwe hoge schoenen. Bailey, alias ‘Nemo’ heeft moeite om contact te maken met leeftijdsgenoten in zijn geboortestad en is vol verwachting om eindelijk andere tieners te ontmoeten met dezelfde passie. Hoewel Nabela ernaar uitkijkt om haar ‘DunkaShay Monroe’ naar een groter publiek te brengen, verlangt ze nog steeds naar de acceptatie van haar grootmoeder van moederszijde, voor wie ze vreest dat die haar nooit zal accepteren.

'Generation Drag', vanaf zondag 23 juli om 22.00 uur op TLC.