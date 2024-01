Kijk in februari naar de spannendste series op Crime+Investigation

In de exclusieve documentaireserie 'The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard' wordt de schokkende waarheid onthuld over het verhaal van Gypsy Rose Blanchard, in haar eigen woorden.

In haar zesde jaar in de gevangenis is ze er voor het eerst klaar voor om alles te vertellen, over wat daadwerkelijk plaatsvond en waarom. We horen het verhaal van haar leven, wat leidde tot de gewelddadige moord op haar moeder en wat er nu met Gypsy gebeurt. Elke aflevering werpt een nieuw licht op haar complexe verhaal. De serie bevat exclusieve interviews met Gypsy, sommige opgenomen tijdens haar gevangenschap, en met degenen die het dichtst bij de zaak stonden, interviews met psychologische experts en nooit eerder vertoonde foto's, video's en bewijsmateriaal. De serie onthult een Gypsy Rose die de wereld nog niet eerder heeft gezien. Gypsy pleitte schuldig voor een straf van 10 jaar voor de moord op haar moeder, maar zal in december 2023 vervroegd worden vrijgelaten. De serie bevat steeds twee back-to-back afleveringen.

'The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard'

Vanaf 14 februari elke woensdag om 22.00 en 23.00 uur (NED) / 22.00 en 22.45 uur (BE)

'Interrogation Raw'

Vanaf 25 februari elke zondag om 22.00 uur (NED) / 22.00 uur (BE)

Strafzaken kunnen gewonnen of verloren worden in de verhoorkamer. Succes kan gerechtigheid brengen voor de slachtoffers. Falen kan ertoe leiden dat de schuldige vrijuit gaat. 'Interrogation Raw' is een waargebeurde misdaadserie die de delicate wendingen onderzoekt van enkele van de meest fascinerende verhoren ooit. Elke aflevering onthult de tactieken en alle beslissende momenten die zich binnen die vier muren afspelen. In 'Interrogation Raw' is het een race tegen de klok en staat alles op het spel.

'Homicide Hunter'

Vanaf 5 februari elke werkdag om 19.00 uur (NED) / 19.00 uur (BE)

Eén ding verandert nooit: Moord. Luitenant Joe Kenda en zijn misdaadbestrijdingsteam uit Colorado Springs hebben een bijzonder aantal van 387 moordonderzoeken opgelost, met een oplossingspercentage van 92%. Volg luitenant Kenda terwijl hij ons, door middel van dramatische reconstructies, leidt door enkele van de meest verontrustende en uitdagende moordzaken waaraan hij en zijn team werkten. Homicide Hunters geeft een kijkje achter de schermen bij een van 's werelds beste detectives in moordzaken om te leren hoe moorden echt worden opgelost. Iemand moet de controle nemen. Iemand moet voor het slachtoffer zorgen. Het kan moeilijk zijn om te zien waartoe een zaak zal leiden, maar Kenda stopt pas als hij hem heeft opgelost.