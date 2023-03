Jubileumseizoen van 'Wheeler Dealers' op Discovery

Foto: © Discovery 2023

Dit nieuwe seizoen is alweer het 20e jubileum voor 'Wheeler Dealers'! Autohandelaar Mike Brewer heeft in al deze jaren al voor miljoenen aan auto's verhandeld, maar is zelden zo enthousiast geweest over een aankoop als in dit seizoen van 'Wheeler Dealers'.