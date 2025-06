Jeroen van Koningsbrugge keert terug met nieuw seizoen van 'Jeroen's Abandoned Adventures'

Na het succesvolle eerste seizoen keert Jeroen van Koningsbrugge dit najaar terug met een gloednieuw seizoen van 'Jeroen's Abandoned Adventures'. In dit tweede seizoen reist Jeroen opnieuw door Europa met urban exploring expert Bob Thissen, op zoek naar de meest mysterieuze, verlaten en vergeten plekken die er te vinden zijn. Van oorlogsbunkers tot vergane complexen.

Op iedere plek lijkt de tijd volledig stil te hebben gestaan en dringen Jeroen en Bob diep door in de verhalen achter deze spookachtige oorden. Wat speelde zich daar jaren geleden af? Waarom werden deze plekken achtergelaten?

Jeroen van Koningsbrugge: 'Na het eerste seizoen kreeg ik meteen weer zin om op pad te gaan. Er is zó veel moois en mysterieus te ontdekken in Europa. Plekken waar de tijd lijkt stil te staan. Samen met Bob duiken we opnieuw het onbekende in. Spannend, intens en soms ronduit bizar. Ik kan niet wachten om ook dit avontuur weer met alle kijkers van HBO Max en Discovery te delen.'

Discovery, Jeroen en Bob kondigden het tweede seizoen op ludieke wijze zelf aan in een FaceTime-gesprek, waarin Jeroen zijn trouwe reisgezel Bob opbelt met de vraag: 'Heb je weer zin om met mij verlaten plekken in Europa te gaan ontdekken?' Het antwoord laat zich raden. Bekijk hier de video van Jeroen en Bob.

Het nieuwe seizoen van 'Jeroen’s Abandoned Adventures' is vanaf dit najaar te zien bij Discovery en HBO Max en wordt geproduceerd door Concept Street.