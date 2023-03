'Jared From Subway: Catching a Monster' binnenkort op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2022

Bijna tien jaar was hij als 'The Subway Guy' het absolute voorbeeld voor obees Amerika om te geloven dat je écht kunt afvallen. Vooral voor jonge kinderen. De schok was dan ook groot toen Jared Fogle in 2015 werd gearresteerd en veroordeeld voor het bezit van kinderporno en wegens seksueel misbruik van minderjarigen.