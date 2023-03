'Inside The Heist' vanaf zondag op Discovery

Ze spreken toch altijd tot de verbeelding: minutieus voorbereide inbraken waarbij miljoenen worden buitgemaakt, terwijl er geen bloed vloeit. De serie 'Inside The Heist' bespreekt zes van de meest spectaculaire overvallen die ooit plaatsvonden en waarvan je bijna denkt dat het een filmscript is.

Dit keer geen George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon, maar echte doorgewinterde topcriminelen die op even brutale als ingenieuze wijze een kraak plegen waar soms jarenlange planning aan vooraf is gegaan. Zoals bij de allergrootste diamantroof ooit die in 2003 plaatsvond in Antwerpen en waar drie jaar tot in detail aan gewerkt is door het Italiaanse meesterbrein Leonardo Notarbartolo. Het is misschien wel de meest ingenieuze inbraak ooit gepleegd.

Zelfs de experts die de kraken van 'Inside The Heist' bespreken – journalisten, criminologen én voormalige bankrovers – kunnen hun bewondering niet onder stoelen of banken steken over hoe het dit team van vier gelukt is om langs de tien beveiligingslagen van het World Diamond Center te komen.

Ook de andere vijf kraken van 'Inside The Heist' spreken tot de verbeelding en worden tot in detail geanalyseerd. Van de grootste Amerikaanse geldroof ooit, die binnen een half uur werd uitgevoerd, tot een roof in Zweden met militaire precisie waarbij explosieven en helikopters werden ingezet. Hollywood kan nog een hoop leren van deze waargebeurde geldroven waarbij Ocean’s Eleven kinderspel lijkt.

'Inside The Heist', vanaf zondag 26 maart om 20.30 uur op Discovery.