Idris Elba keert terug als John Luther: Netflix lanceert trailer van 'Luther: The Fallen Sun'

Netflix heeft de eerste beelden van 'Luther: The Fallen Sun' vrijgegeven, het vervolg op de gelijknamige bekroonde televisiereeks.

In de thriller kruipt Idris Elba opnieuw in de huid van rechercheur John Luther. De film is vanaf 10 maart exclusief te zien op Netflix.

In 'Luther: The Fallen Sun' wordt Londen geterroriseerd door een gruwelijke seriemoordenaar terwijl de gevallen rechercheur John Luther (Idris Elba) in de gevangenis zit. Hij wordt nog steeds geplaagd door de gedachte dat hij er niet in is geslaagd de cyberpsychopaat te pakken die hem tot op de dag van vandaag blijft uitdagen. Luther besluit uit de gevangenis te ontsnappen om de klus alsnog te klaren.

Cast: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley

Regisseur: Jamie Payne

Schrijver: Neil Cross

Producenten: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Neil Cross, Idris Elba

Uitvoerende producenten: Dan Finlay, Brendan Ferguson, Miki Emmerich, Kris Thykier, Priscilla Parish

