Hiervoor kan je in september terecht op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een update over aankomende Disney+ Originals, gloednieuwe afleveringen en de nieuwste blockbusters voor september.

THE KARDASHIANS S4

Originele serie

De camera's zijn terug met all access toegang tot de privélevens van Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie. Ze blijven het allemaal samen meemaken, van tweede kansen en een nieuw begin tot onverwachte zegeningen. Een herinnering dat familie het mooiste deel van het leven is.

28 september

Elke week een nieuwe aflevering

THE LITTLE MERMAID

Disney's live-actionherwerking



'The Little Mermaid' vertelt het geliefde verhaal van Ariel, een mooie en pittige jonge zeemeermin die houdt van avontuur. Ariel, de jongste en meest rebelse dochter van koning Triton, droomt ervan de mensenwereld te ontdekken. Tijdens een bezoek aan de oppervlakte wordt ze verliefd op de knappe prins Eric. Hoewel het voor zeemeerminnen verboden is om in contact te komen met mensen, volgt Ariel haar hart. Ze sluit een deal met de kwade zeeheks Ursula die haar de kans biedt om te proeven van het leven op het land. Maar daardoor komt haar leven - en de kroon van haar vader - in gevaar.

6 september

Exclusief op Disney+

NO ONE WILL SAVE YOU

20th Century film

'No One Will Save You' gaat over Brynn, een getalenteerde jonge vrouw die is vervreemd van haar gemeenschap. Ze is eenzaam maar optimistisch en vindt troost in het huis waar ze is opgegroeid. Tot ze op een nacht wordt gewekt door vreemde geluiden van onmiskenbaar buitenaardse indringers. Wat volgt is een confrontatie vol actie tussen Brynn en aliens die niet alleen haar toekomst bedreigen, maar haar ook dwingen om haar verleden onder ogen te zien. De film is geschreven en geregisseerd door Brian Duffield en bevat muziek van componist Joseph Trapanese. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum en Duffield produceren en Dever en Joshua Throne voeren de regie.

22 september

Exclusief op Disney+

ANIMALS UP CLOSE WITH BERTIE GREGORY

Originele serie

Bertie Gregory reist de hele wereld rond om het dagelijks leven van bijzondere dieren te laten zien zoals nooit tevoren. Gewapend met de allernieuwste technologie trotseren hij en zijn team extreme omstandigheden om te laten zien welke uitdagingen deze dieren moeten doorstaan. 'Animals Up Close with Bertie Gregory' toont alle momenten waarmee ze te kampen krijgen terwijl ze zich aanpassen aan onvoorspelbare wilde dieren in afgelegen omgevingen waar het filmen zelden verloopt zoals gepland.

13 september

Alle afleveringen meteen beschikbaar

THE OTHER BLACK GIRL

Originele serie

Nella, een redactioneel assistent, is het beu om het enige Zwarte meisje te zijn in haar bedrijf en is dus enthousiast wanneer Hazel wordt aangenomen. Wanneer Hazel echter snel carrière maakt, belandt Nella in een neerwaartse spiraal en ontdekt ze dat er iets sinister gaande is in het bedrijf.

13 september

Alle afleveringen meteen beschikbaar

Wat komt er nog meer naar Disney+ in september?

STATION 19 S5

6 september

FX’s JUSTIFIED: CITY PRIMEVAL

6 september

AMERICA’S NATIONAL PARKS S2

6 september

I AM GROOT S2

6 september

LANG LANG PLAYS DISNEY

15 september

THIS FOOL S2

27 september

HAN RIVER POLICE S1

13 september

THE WORST OF EVIL S1

27 september

PUPPY DOG PALS S5

20 september