'Heartstopper' is bijna terug: check hier de officiële trailer!

Voor de fans is het wachten bijna ten einde. Op 3 augustus komt het nieuwe seizoen van de hartenbrekende serie 'Heartstopper' online bij Netflix. En dus is het tijd om de officiŽle trailer op je los te laten.

'Heartstopper' vertelt het verhaal van tieners Charlie (Joe Locke) en Nick (Kit Connor) die halsoverkop verliefd worden terwijl ze samen op de middelbare school zitten. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige webstrip en het stripboek geschreven door Alice Oseman.

In seizoen 2 gaat het verhaal van de twee verder. Daarin komt Charlie er onder meer achter dat uit de kast komen ingewikkelder is dan hij aanvankelijk dacht.

Het nieuwe, tweede, seizoen van 'Heartstopper' is vanaf 3 augustus te bekijken op Netflix. En er is meteen goed nieuws, want Netflix heeft ook al een derde seizoen van de serie besteld. Wanneer dat er komt, is evenwel nog niet geweten.