'Gold Rush: Mine Rescue with Freddy & Juan' maandag op Discovery

Goud vinden lijkt zo gemakkelijk: graaf een stuk grond af, gooi het in een zeefmachine en aan het eind lachen de goudklompjes je toe.

De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger ondervinden de goudzoekers in deze speciale 'Gold Rush'. Zij worstelen al jaren om het goud uit de grond te halen en als het al lukt, is het te weinig om de torenhoge kosten te dekken. Ze zijn de wanhoop nabij, maar weigeren op te geven. Ze roepen daarom de hulp in van goudveteranen Freddy Dodge en Juan Ibarra. Deze experts weten niet alleen met welke technieken je het goud uit de grond kunt halen, maar kunnen ook aan het landschap zien waar mogelijk het meeste goud nog verborgen ligt.

In de eerste aflevering van 'Gold Rush: Mine Rescue with Freddy and Juan' helpen ze de jonge vader Tyler Beers die het maar niet lukt om kostendekkend te zijn op zijn gouden grond. Juan ziet al snel dat de zeefmachine niet goed staat afgesteld en zo’n 20% aan mogelijk goud verliest. Freddy ziet een groter probleem: Tyler graaft op een plek die al in de 19e eeuw grotendeels is leeggehaald door de eerste generatie goudzoekers. Kunnen Freddy en Juan de wanhopige Tyler helpen om ergens anders toch succesvol te zijn zodat hij eindelijk zijn gouden droom kan waarmaken?

'Gold Rush: Mine Rescue with Freddy & Juan', vanaf maandag 10 juli om 21.30 uur op Discovery.