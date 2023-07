'Gen V', de langverwachte spin-off van 'The Boys' onthult explosieve teaser

Vandaag heeft Prime Video de officiŽle teaser vrijgegeven voor de langverwachte Amazon Original serie 'Gen V'. De serie wordt exclusief op Prime Video uitgebracht in meer dan 240 landen over de hele wereld.

Vanaf vrijdag 29 september zijn de eerste drie afleveringen beschikbaar, gevolgd door wekelijkse afleveringen tot aan de epische seizoensfinale op vrijdag 3 november.

De officiële teaser van Gen V geeft het publiek een kijkje in het leven op Godolkin University, Amerika's enige universiteit voor superhelden (onder leiding van Vought International).

In 'Gen V' volgen we de eerste generatie superhelden die bewust zijn van het feit dat ze superkrachten hebben verworven dankzij het middel 'Compound V', dat bij hen is geïnjecteerd. De jonge superhelden gaan op de universiteit de strijd aan om zich fysiek en moreel van elkaar te onderscheiden. Al snel beseffen ze dat ambitie vraagt om opofferingen en dat er een dunne lijn zit tussen goed en kwaad. Als de duistere geheimen van de universiteit boven water komen, moeten de studenten bepalen wat voor soort helden ze willen zijn…

De cast van 'Gen V' bestaat uit Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh en Asa German, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas en Marco Pigossi. Daarnaast zijn er gastrollen weggelegd voor Clancy Brown, Jason Ritter, Jessie T. Usher, Colby Minifie en P.J. Byrne, die hun rollen uit 'The Boys' opnieuw vervullen.

Michele Fazekas en Tara Butters zijn showrunners en uitvoerende producenten. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe en Michaela Starr zijn ook uitvoerende producenten van de spin-off serie. Als co-executive producers fungeren Brant Engelstein, Sarah Carbeiner, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christine, Judalina Neira en Loreli Alanís. De serie is geproduceerd door Sony Pictures Television Studios en Amazon Studios, in samenwerking met Kripke Enterprises, Point Grey Pictures en Original Film.