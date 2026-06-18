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Forse besparingen op til bij BBC

donderdag 18 juni 2026
Foto: BBC/TEAM LEWIS

De Britse openbare omroep BBC moet de komende jaren fors besparen. Dat heeft de directie in een mail aan het personeel laten weten.

Het personeelsbestand moet met ongeveer 2000 werknemers naar beneden. En er wordt een besparing van 10 procent beoogd op de algemene werkingskosten. Ook voor de kijkers staan er veranderingen te gebeuren, want alle televisie- en radioprogramma's worden tegen het licht gehouden. En dat zal al heel snel gevolgen hebben. Enkele programma's die al jaren lopen verdwijnen en op de radiozenders worden ook al programma's geschrapt of samengevoegd met andere titels.


En ook BBC News moet eraan geloven. BBC News is een van de grootste nieuwsmerken ter wereld en blijft sowieso het vlaggenschip van de organisatie. Maar toch onstnappen ze ook niet aan de hakblijl. Zo zullen er minder anchors worden ingezet, verdwijnen er correspondenten en zullen redacties worden samengevoegd. Duurdere programma's worden geschrapt of er kunnen minder uitzendingen van gemaakt worden.

De besparingsronde zal ongeveer drie jaar jaar in beslag nemen en moet tegen eind 2028 rond zijn. De BBC wil over de hele groep, die wereldwijd actief is en vele divisies heeft, ruim 500 miljoen pond (zo'n 580 miljoen euro) besparen. Volgens de directeur-generaal van de BBC Matt Brittin is de bezuinigingsoperatie noodzakelijk wegens het sterk veranderende kijk- en luistergedrag van het publiek en de toenemende digitalisering.

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Bron: BBC/RadioTimes
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