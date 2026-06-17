'NPO Cultuur' met Rachel Pouwer op Oerol Festival
Tien dagen lang is Terschelling the place to be voor kunst- en cultuurlovers. En Rachel Pouwer is erbij. Voor NPO Cultuur neemt ze ons mee door het blokkenschema: van straattheater tot een concert in de kleinste concertzaal ooit, van toneel op een industrieterrein tot dans in de duinen.
Rachel: 'De Oerol-bezoeker laat zich door niets en niemand tegenhouden. Storm, hitte, noodweer. Ik heb mensen lachend in stortregen zien aankomen, op een versierde fiets, met een plastic zak over hun programmaboekje. Ik kom al jaren op Oerol en vind die toewijding nog steeds ontroerend.'
Op Oerol volgt Rachel Pouwer een spoedcursus straattheater bij Monki Business. Ze spreekt actrice Alicia Boedhoe over Not Quichot van Het Zuidelijk Toneel en Soy Kroon over de Opium op Oerol-uitzendingen. Verwacht verder veel zand, veel zee en hopelijk veel zon. Of plan B: veel regenjassen.
NPO Cultuur zie je op donderdag 18 juni om 21.30 uur op NPO 2 Extra en op vrijdag 19 juni om 10.50 uur op NPO 2. Daarna is de uitzending ook te zien op NPO Start.
https://www.ntr.nl/
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