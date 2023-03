Docuserie 'Viagra: The Little Blue Pill That Changed the World' op Discovery

Een toevalstreffer die leidde tot een van de grootste doorbraken in de farmaceutische industrie: Viagra. Een mislukte zoektocht naar een medicijn tegen hoge bloeddruk in de jaren tachtig, noteerde op de valreep een opvallend bijeffect: de mannelijke deelnemers aan het onderzoek kregen onverwacht een erectie.

Klinkt op het eerste gezicht lachwekkend, maar de onderzoekers van Pfizer wisten al snel dat ze hiermee goud in handen hadden. Want erectiestoornis is een groot probleem bij veel mannen en de medische industrie had tot op heden nooit echt een adequate oplossing gevonden, naast ingrijpende operaties of omslachtige methodes. Zou dit nu in één klap opgelost kunnen worden met een magische pil?

In de informatieve driedelige documentaire serie 'Viagra: The Little Blue Pill That Changed The World' wordt de vondst naar deze Heilige Graal van de medische wetenschap gereconstrueerd. Onderzoekers en marketeers van Pfizer die betrokken waren bij de ontwikkeling vertellen over deze opmerkelijke doorbraak. Daarnaast vertellen seksuologen en gebruikers over het maatschappelijke belang van die kleine blauwe pil.

