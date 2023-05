Docuserie 'Smoke And Steel: Secrets Of The Modern World' nieuw op Discovery

De industriële revolutie, die circa 250 jaar geleden begon, veranderde onze wereld compleet. Zelfs in onze huidige tijd profiteren we nog van uitvindingen die lang geleden zijn gedaan.

De docuserie 'Smoke And Steel: Secrets Of The Modern World' brengt een ode aan deze revolutionaire vondsten door de meest spectaculaire prestaties ter wereld te bespreken. Zoals de bouw van een tunnel onder de Theems in Londen aan het begin van de 19e eeuw. Het was een prestatie die niet eerder was gedaan en bij een eerdere poging was mislukt. Totdat bouwkundige Mark Brunel zijn ingenieuze boormachine ontwikkelde die model kwam te staan voor de tunnelboormachines die vandaag de dag nog worden gebruikt.

Ook Nederland kan natuurlijk niet ontbreken als het gaat om innovatieve oplossingen. In de eerste aflevering wordt ingezoomd op het stoomgemaal De Cruquius dat de Haarlemmermeer drooglegde in de 19e eeuw en nog altijd de voeten van de inwoners in dat gebied drooghoudt. Mooi is ook de ontwikkeling van de computer die begon met een geprogrammeerde weefmachine in Frankrijk en via Colossus – de eerste elektronische computer die een cruciale rol speelde in de Tweede Wereldoorlog – uiteindelijk in onze huiskamers terecht kwam.

'Smoke And Steel: Secrets Of The Modern World', vanaf dinsdag 2 mei om 20.30 uur op Discovery.