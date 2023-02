Docuserie 'House Of Hammer' nieuw bij TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2023

Acteur Armie Hammer ('The Social Network' en 'Call Me By Your Name') kwam negatief in het nieuws toen de beschuldigingen van ex-partners over extreme seksfantasieŽn, emotioneel misbruik en zelfs het bekrassen van de letter A in de binnenkant van de heup van een van de vrouwen naar buiten kwamen.