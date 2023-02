Documentaire 'Could Hitler Have Been Stopped?' op Discovery

Kon Hitler eerder worden tegengehouden? Het is een vraag die historici al langer bezighoudt. Had er eerder opgetreden moeten worden en was de vredelievende strategie van 'appeasement' eind jaren dertig wel zo verstandig?

In de tweedelige documentaireserie 'Could Hitler Have Been Stopped?' buigen zeven vooraanstaande historici zich over deze kwestie. De documentaire behandelt uitgebreid de debatten, discussies en argumenten over hoe Hitler had kunnen worden tegengehouden. Bovenal onderzoekt de documentaire het falen van politici om de werkelijke dreiging die Hitler vormde te begrijpen.

De rollen van Chamberlain, Churchill, Roosevelt en anderen komen uitgebreid aan bod. Daarbij belicht de documentaire het weinig bekende feit dat de Chinezen tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de tien en vijftien miljoen oorlogsslachtoffers hadden en in hoge mate hebben bijgedragen aan de nederlaag van Japan.

De bijzondere rollen van Groot-Brittannië in 1940, de Verenigde Staten vanaf 1941, de Russen tussen 1941 en 1945, China van 1937 tot 1945 en het verlies van het Britse rijk komen ook gedetailleerd aan bod.

'Could Hitler Have Been Stopped?', vanaf zondag 19 februari om 21.30 uur op Discovery.