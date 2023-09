Dit zie je in september op streamingdienst Hayu

Foto: © Hayu/Media Tornado 2023

'The Real Housewives of Salt Lake City' duikt in de exclusieve sociale kring van zes succesvolle vrouwen, die hun eigen paradijs hebben gecreŽerd vol luxe huizen, winkeluitjes en bedrijven met een waarde van meerdere miljoenen dollars.

'The Real Housewives of Salt Lake City'

Seizoen 4, vanaf woensdag 6 september

De serie volgt de elitaire en onconventionele levens van Lisa Barlow, Monica Garcia, Heather Gay, Angie Katsanevas, Meredith Marks en Whitney Rose terwijl ze zich bewegen in een maatschappij die wordt gevoed door religie, schoonheid, rijkdom en perfectie. 'Southern Charm'

Seizoen 9, vanaf vrijdag 15 september De bekende charmers Venita Aspen, Leva Bonaparte, Craig Conover, Olivia Flowers, Taylor Ann Green, Austen Kroll, Madison LeCroy en Shep Rose keren terug voor seizoen negen van Southern Charm. Nieuw in de serie en klaar om romantiek na te jagen zijn Rod Razavi en Jarrett 'JT' Thomas, die niet bang zijn om het op te nemen tegen de dreigende exen van bepaalde dames. Rodrigo Reyes, een oude vriend van de charmers, doet mee aan de capriolen. Patricia Altschul, de Grand Dame van Charleston, is terug om het hof te houden over de groep met zoon Whitney Sudler-Smith, die enigszins ontheven is van zijn butlerplichten. Er worden nieuwe relaties gesmeed naast nieuwe wrokgevoelens, maar oude gewoontes zijn moeilijk te overwinnen als deze zuidelijke socialites worstelen met schokkende beschuldigingen die de onbreekbaar geachte banden scheurtjes laten vertonen. 'Botched'

Seizoen 8, nieuwe afleveringen elke vrijdag

De wereldberoemde artsen Terry Dubrow en Paul Nassif zijn terug in de OK voor seizoen acht van de hitserie 'Botched'. Het ultieme doktersduo keert terug om een aantal van de meest complexe gevallen tot nu toe aan te pakken, terwijl ze de lachers op hun hand houden met hun geliefde bromance en gekheid. In een fris, nieuw kantoor geven de dokters een consult aan een reeks hoopvolle patiënten die catastrofale trauma’s hebben opgelopen als gevolg van fout gelopen operaties, geboorteafwijkingen en afschuwelijke ongelukken.