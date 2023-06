Dit zie je in juni op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in juni mag verwachten.

THE FULL MONTY

Originele serie

25 jaar na de originele Britse hit volgt deze serie dezelfde groep vrienden, worstelend om te overleven in Sheffield met de uit elkaar vallende gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt. In dit comedy-drama wordt onthuld wat er met de bende is gebeurd na hun avonturen, waarbij zowel hun beste momenten als hun meest grappige en wanhopige worden verkend. De serie belicht hoe het leven van deze working-class heroes - die nog steeds in Sheffield wonen - de afgelopen decennia is geëvolueerd.

14 juni

Alle afleveringen beschikbaar

SECRET INVASION

Disney+ Original serie

In de nieuwe Marvel Studios-serie 'Secret Invasion', die zich afspeelt in de hedendaagse tijd in het MCU, verneemt Nick Fury over een clandestiene invasie van de aarde door een factie van gedaanteverwisselende Skrulls. Fury sluit zich aan bij zijn bondgenoten, waaronder Everett Ross, Maria Hill en de Skrull Talos, die een leven op aarde heeft opgebouwd. Samen racen ze tegen de klok om een dreigende Skrull-invasie te verijdelen en de mensheid te redden.

21 juni

Elke week een nieuwe aflevering

SAINT X

Originele serie

De serie, die via meerdere tijdlijnen wordt verteld, onderzoekt hoe de mysterieuze dood van een jonge vrouw tijdens een idyllische Caribische vakantie een traumatisch domino-effect veroorzaakt dat haar overlevende zus meesleept in een gevaarlijke zoektocht naar de waarheid.

7 juni

Alle afleveringen beschikbaar

FLAMIN' HOT

Originele film

'Flamin' Hot' is het inspirerende waargebeurde verhaal van Richard Montañez (Jesse Garcia), die als conciërge bij Frito-Lay de voedselindustrie overhoop haalde door zijn Mexicaans-Amerikaanse afkomst te gebruiken om Flamin' Hot Cheetos te veranderen van een snack naar een iconisch wereldwijd popcultuurfenomeen.

9 juni

GREAT EXPECTATIONS

Originele serie

Deze zesdelige serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Charles Dickens, volgt het levensverhaal van Pip, een wees die op zoek is naar een beter leven. Totdat een speling van het lot en de snode plannen van de mysterieuze en excentrieke Miss Havisham hem een duistere wereld vol mogelijkheden laten zien. Door de enorme verwachtingen waaraan hij moet voldoen, zal Pip de realiteit van deze nieuwe wereld moeten doorgronden en zich afvragen of het hem werkelijk de man zal maken die hij wil zijn.

28 juni

Alle afleveringen beschikbaar

VADERDAG OP DISNEY+

Deze Vaderdag vieren we op Disney+ vaderfiguren in heel wat gedaantes, kijk maar naar Din Djarin en Din Grogu!

THE MANDALORIAN S1-3

Stream nu

MODERN FAMILY S1-11

Stream nu

THE GAME PLAN

Stream nu

GIFTED

Stream nu

STRANGE WORLD

Stream nu

THE LION KING

Stream nu

THE INCREDIBLES

Stream nu

Wat komt er nog meer naar Disney+ in juni?

QUEENMAKER: THE MAKING OF AN IT GIRL

7 juni

HOME IMPROVEMENT S1-8

28 juni

STAN LEE

16 juni

ARAYIS S1

14 juni

WEEK-END FAMILY S2

28 juni