Dit zie je in juli op Prime Video

'The Horror van Dolores Roach', gebaseerd op de populaire Spotify-podcastserie, is een verhaal ge´nspireerd door Sweeney Todd, over liefde, verraad, drugs, kannibalisme en overleving.

Dolores Roach wordt na 16 jaar vrijgelaten uit de gevangenis en keert terug naar Washington Heights. Ze herenigt zich met een oude vriend, Luis, die haar laat wonen en werken als masseuse in de kelder onder zijn winkel. Wanneer de belofte van haar nieuw gevonden stabiliteit al snel niet meer zeker is, neemt 'Magic Hands' Dolores schokkende maatregelen om te overleven.

'The Horror van Dolores Roach', vanaf 7 juli op Prime Video.

THE SUMMER I TURNED PRETTY S2

14 JULI 2023

Vroeger keek Belly uit naar haar terugkeer naar Cousins Beach, maar nu Conrad en Jeremiah om haar hart strijden en de kanker van Susannah is teruggekeerd, twijfelt ze of de zomer ooit weer hetzelfde zal zijn. Wanneer een onverwachte bezoeker de toekomst van Susannah's geliefde huis in gevaar brengt, moet Belly haar vrienden bij elkaar brengen en uitzoeken waar haar hart nu werkelijk thuishoort.

INVINCIBLE S2

22 JULI 2023



Mark Grayson lijkt een normale tiener te zijn behalve dan het feit dat zijn vader, Nolan, de krachtigste superheld op aarde is. Kort na zijn zeventiende verjaardag begint Mark zelf krachten te ontwikkelen en leert hij hoe hij ze moet gebruiken met hulp van zijn vader.

DE REGENBOOGMOORDEN

22 JULI 2023

In de jaren ’90 heeft de gayscene in Nederland twee gezichten. Aan de ene kant wordt in homoclubs- en kroegen de zwaarbevochten vrijheid openlijk gevierd. Maar aan de andere kant bestaat er ook de gesloten wereld van de homo-ontmoetingsplaatsen. Hier zoeken homomannen seksueel vertier, maar ze worden er ook vaak belaagd, in elkaar geslagen en soms…zelfs vermoord.

De Kralingse Bos-moorden zijn ruim 20 jaar lang een cold case, tot er in 2015 eindelijk een doorbraak komt. Maar geeft het pakken van deze dader ook inzicht in de motieven van homomoordenaars en vergroot dit de kans om ook de andere moorden alsnog op te lossen?

GOOD OMENS S2

28 JULI 2023

In het tweede seizoen van 'Good Omens' worden we opnieuw meegenomen in de onwaarschijnlijke vriendschap tussen de engel Aziraphale en de demon Crowley. Nadat ze de Apocalyps hebben weten te voorkomen genieten ze nu van een rustig leven in het bruisende Soho in Londen. Echter, hun vreedzame bestaan wordt verstoord wanneer de verwarde aartsengel Gabriel plotseling voor de deur van Aziraphale's boekwinkel staat zonder enige herinnering aan wie hij is of hoe hij daar is beland. Terwijl Crowley wantrouwig is over de reden van Gabriels komst voelt Aziraphale zich gedreven om het mysterie achter Gabriels toestand op te lossen.

GUY RITCHIE’S THE COVENANT

28 JULI 2023

Wanneer zijn militaire eenheid wordt aangevallen door Taliban-strijders, raakt de Amerikaanse leger-sergeant John Kinley (Jake Gyllenhaal) ernstig gewond. Met de Taliban op hun spoor, riskeert de lokale Afghaanse tolk Ahmed (Dar Salim) zijn eigen leven om de gewonde John over kilometers zwaar terrein naar veiligheid te brengen. Maar de reis van de twee mannen is pas net begonnen.

Overige releases op Prime Video

DOG - 1 JULI 2023

BEAUTIFUL DISASTER - 6 JULI 2023

ROBOTS - 7 JULI 2023

ANTOON - ENGEL - 21 JULI 2023