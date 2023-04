Dit stream je in april op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in april mag verwachten.

PETER PAN & WENDY [6+]

Disney+ Original Film

In 'Peter Pan en Wendy', geregisseerd door David Lowery, ontmoet Wendy van Dalen, een jong meisje dat bang is haar kindertijd achter zich te laten, Peter Pan, een jongen die niet volwassen wil worden. Samen met haar broers, het elfje TinkerBell en Peter reist Wendy naar de magische wereld van Nooitgedachtland. Daar ontmoet ze de beruchte piratenleider Kapitein Haak, en begint een spannend en gevaarlijk avontuur dat haar leven voor altijd zal veranderen.

28 april

Exclusief op Disney+

TINY BEAUTIFUL THINGS [16+]

Original series

'Tiny Beautiful Things' is gebaseerd op de bestseller van Cheryl Strayed en gaat over een vrouw wiens huwelijk op de klippen loopt. Haar dochter praat nauwelijks nog met haar en haar schrijfcarrière is op sterven na dood. Dus wanneer een vriend voorstelt om een adviescolumn over te nemen, vindt Clare dat ze daar helemaal niet geschikt voor is ... terwijl ze er misschien wel het meest geschikt voor is.

7 april

Exclusief op Disney+

THE GOOD MOTHERS [16+]

Original series

'The Good Mothers' is gebaseerd op een waar verhaal en vertelt het leven van drie vrouwen die het aandurfden om de 'Ndrangheta-maffia te trotseren: Lea Garofalo's dochter Denise, Maria Concetta Cacciola en Giuseppina Pesce. Ze worden bijgestaan door openbaar aanklager Anna Colace, die vanaf haar aankomst in Calabrië een intuïtie had: om de 'Ndrangheta-clans te verslaan, moet ze zich op de vrouwen concentreren. Een riskante strategie, want de 'Ndrangheta is berucht en wordt gevreesd om zijn ijzeren hand en geslepen macht. 'The Good Mothers' volgt Denise, Giuseppina en Maria Concetta in hun poging om zich te bevrijden van de criminele macht en samen te werken met de autoriteiten.

5 april

Exclusief op Disney+

HOW I MET YOUR FATHER S2 [12+]

Original series



In de nabije toekomst vertelt Sophie haar zoon hoe ze zijn vader ontmoette. Het verhaal brengt ons terug naar het heden, waar Sophie en haar hechte vriendengroep aan het uitzoeken zijn wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van datingapps en grenzeloze mogelijkheden.

19 april

Exclusief op Disney+

WILL TRENT

Original series

Agent Will Trent van het Georgia Bureau of Investigation (GBI) werd na zijn geboorte afgestaan en maakte een moeilijke jeugd door in het overbelaste jeugdzorgsysteem van Atlanta. Tegenwoordig is Will Trent vastbesloten zijn unieke visie te gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten zoals hijzelf, en heeft hij het hoogste oplossingspercentage van het GBI.

19 april

Première met twee afleveringen

THE ENGLISH [16+]



'The English', een pakkende western, neemt de thema's identiteit en wraak als uitgangspunt om een bijzondere en meeslepende parabel te vertellen over etniciteit, macht en liefde. Een aristocratische Engelse vrouw, Lady Cornelia Locke en een Pawnee ex-cavalerieverkenner, Eli Whipp, komen samen in het midden-Amerika van 1890 om een gewelddadig landschap te doorkruisen dat op dromen en bloed gegrondvest is.

12 april

VAN BOEK NAAR SCHERM

Om de lancering te vieren van de nieuwe serie 'Tiny Beautiful Things', gebaseerd op het boek van Cheryl Strayed, kun je ook al deze andere verfilmingen van geliefde boeken terugvinden op Disney+.

FLEISHMAN IS IN TROUBLE [18+]

Stream nu

WILD [16+]

Stream nu

THE BOOK THIEF [12+]

Stream nu

LIFE OF PI [12+]

Stream nu

FAR FROM THE MADDING CROWD [12+]

Stream nu

THE FAULT IN OUR STARS [12+]

Stream nu

WAT KOMT ER NOG NAAR DISNEY+ IN APRIL?

ATLANTA S3 [16+]

5 april

PRETTY BABY: BROOKE SHIELDS [18+]

3 april

THE CROSSOVER [12+]

5 april

MIRACULOUS: VERHALEN OVER LADYBUG & CAT NOIR S4 [6+]

12 april

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

SHORTS

26 april

THE MANDALORIAN S3 [14+]

Stream elke week een nieuwe afevering

TRUE LIES S1

19 april

SAM - A SAXON [16+]

26 april

LOST LUGGAGE

26 april

SNOWFALL S5 [16+]

26 april

BETTER THINGS S5 [16+]

26 april