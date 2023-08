Dit mag je in september niet missen op Netflix

Het schooljaar is weer begonnen en de herfst is bijna in zicht. Gelukkig heeft Netflix weer nieuwe titels voor je klaar om je hier doorheen te helpen.

Vanaf 1 september

'Happy Ending'

Nadat ze één jaar samen zijn, stelt Luna voor om een derde persoon bij hun seksleven te betrekken. Maar dit zet haar relatie met Mick volledig op zijn kop. Komen ze hier samen uit of betekent dit het einde van de relatie?

Highlights van september

Series

07 SEP - 'Top Boy': Seizoen 3 | Verenigd Koninkrijk

07 SEP - 'Virgin River': Seizoen 5 | Verenigde Staten

08 SEP - 'Selling The OC': Seizoen 2 | Verenigde Staten

21 SEP - 'Sex Education': Seizoen 4 | Verenigd Koninkrijk

22 SEP - 'Love Is Blind': Seizoen 5 | Verenigde Staten

Films

01 SEP | 'Happy Ending' | Nederland

14 SEP | 'Once Upon a Crime' | Japan

15 SEP | 'Love at First Sight' | Verenigde Staten

BINNENKORT | 'The Wonderful Story of Henry Sugar' | Verenigde Staten

Comedy specials

05 SEP | 'Shane Gillis: Beautiful Dogs' | Verenigde Staten

12 SEP | 'Michelle Wolf: It's Great to Be Here' | Verenigde Staten

Documentaires

06 SEP | 'Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America' | Verenigde Staten

06 SEP | 'Predators' | Verenigd Koninkrijk

26 SEP | 'Who Killed Jill Dando?' | Verenigd Koninkrijk

Kids & family

07 SEP | 'Kung Fu Panda: The Dragon Knight': Seizoen 3 | Verenigde Staten

18 SEP | 'My Little Pony: Make Your Mark': Hoofdstuk 5 | Verenigde Staten

Anime

07 SEP | GAMERA -Rebirth- | Japan

21 SEP | KENGAN ASHURA: Seizoen 2 | Japan