Disney+ kondigt releasedatum aan van langverwachte 'Percy Jackson and the Olympians'

Disney+ heeft een nieuwe teaser onthuld voor de nieuwe Disney+ Original serie 'Percy Jackson and the Olympians'. De epische serie, gebaseerd op Disney Hyperion's bestverkopende boekenreeks van de bekroonde auteur Rick Riordan, gaat op woensdag 20 december in première op Disney+ met de eerste twee afleveringen. Nadien volgt wekelijks een nieuwe aflevering.